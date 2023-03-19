В пользу государства переданы активы российского бизнесмена на Черниговщине более чем на 1 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в телеграм-канале.
АРМА передали более одного миллиарда активов российского бизнесмена
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Что известно
Отмечается, что переданы активы черниговской текстильной компании, связанной с российским бизнесом. Решение касается всего недвижимого имущества компании и корпоративных прав на нее.
Общая стоимость изъятого в пользу государства имущества составляет более 1 млрд грн.
По данным следствия, говорится в сообщении, конечным бенефициаром предприятия является российский бизнесмен, работающий на военно-промышленном комплексе страны-агрессора.
Установлено, что он владеет группой русских компаний, выполняющих заказы по производству военной одежды и снаряжения для оккупационных группировок России.
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