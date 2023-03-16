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16 марта 2023, 11:24 Читати українською

На «Армию восстановления» уже потратили 63 миллиона — Бережное

За выполнение работ в рамках программы «Армия восстановления» государство уже выплатило 63 миллиона гривен. Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, пишет LB.ua.

За выполнение работ в рамках программы «Армия восстановления» государство уже выплатило 63 миллиона гривен.
Фото: ukrinform.ua

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«Армия восстановления»

Проект стартовал в октябре прошлого года. На сегодня к нему привлекли 9,5 тысячи безработных в 14 областях.

«Мы понимаем, что, скорее всего, на следующей неделе мы сможем озвучить количество привлеченных лиц, которое будет больше 10 тысяч», — сказала Бережная.

Среди лидеров по вовлечению в «Армию восстановления» есть Полтавская область (2800 человек), Донецкая (1400), Киевская (1300) и Сумская (1280).

Напомним

Безработных привлекают к работам оборонного характера, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. С ними заключают срочные трудовые договоры и оплачивают работу в размере не ниже минимальной зарплаты (6700 грн).

В феврале этого года Министерство экономики сообщило о почти 6,5 тысячи безработных, которых привлекли к программе.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Артем Сабуров
Артем Сабуров
16 марта 2023, 12:02
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Если это армия,хотелось бы услышать про зарплаты генералов в этой армии.
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