Турция хочет продления «зернового соглашения» на 120 дней

Турция продолжит переговоры о продлении соглашения, разрешающего отгрузку зерна из черноморских портов Украины, на 120 дней вместо 60. Об этом заявил в среду министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

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Позиция Турции

«Мы начали переговоры в соответствии с начальной версией соглашения. Продолжение соглашения важно. Мы продолжим наши контакты (относительно его продления на) 120 дней вместо двух месяцев», — сказал Акар.

Стороны соглашения оценят и примут решение о дальнейшем продлении соглашения, сказал Акар, добавив, что Анкара надеется на положительный результат.

С момента подписания 22 июля в Турции Черноморской зерновой инициативы, поддержанной ООН, из украинских портов были экспортированы миллионы тонн зерна и других продуктов питания, что помогло снизить мировые цены на продовольствие с рекордно высоких уровней.

В ходе переговоров Россия предложила продлить соглашение на 60 дней, что вдвое меньше предыдущего срока, но Украина отклонила это предложение.

Так называемое «зерновое соглашение» было впервые заключено при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года сроком на 120 дней. Она разрешила транспортировать украинские сельскохозяйственные товары через Черное море на мировой рынок. В ноябре соглашение продлили еще на 120 дней.