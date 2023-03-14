Украинским беженцам продлят срок пребывания в США

Администрация президента США Джо Байдена объявила о разрешении многим украинским беженцам остаться в стране еще на один год в рамках программы так называемого гуманитарного пароля. Речь идет о людях, которым разрешили въехать в США без визы на гуманитарных основаниях, сообщает «Голос Америки».

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«Поскольку неспровоцированное российское вторжение в Украину и вызванный им гуманитарный кризис продолжается, Министерство внутренней безопасности пришло к выводу, что сохранит безотлагательные гуманитарные основания для продления программы гуманитарного пароля на индивидуальной основе для определенных групп украинцев и членов их семей», — подчеркнул представитель американского министерства.

Также в ведомстве отметили, что срок пароля для тех, кто удовлетворяет требованиям для его получения, будет продлен сразу после его окончания.

«Тем, кому будет продлен срок пароля, будет продлен срок действия разрешения на работу на соответствующий период времени», — добавили в министерстве.

Президент Лютеранской службы иммиграции и помощи беженцам Криш О'Мара Вигнараджа заявила, что это «принесет огромное облегчение тысячам украинцев, которые испытывают серьезную обеспокоенность и неопределенность относительно своего будущего».

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Гуманитарный пароль — это временный иммиграционный статус, который может быть предоставлен лицам, которые другим способом не могут въехать в США. При принятии решения о предоставлении пароля могут учитываться такие обстоятельства как неотложная медицинская ситуация или гуманитарный кризис.

По оценкам Министерства внутренней безопасности США, на рассмотрение дел и принятие решения о продлении пароля для беженцев из Украины может уйти до четырех недель.

После вторжения РФ в Украину у многих украинцев были американские визы, позволившие им беспрепятственно въехать в страну. В то же время у многих из 20 тысяч граждан Украины, которые достались мексикано-американской границы, чтобы пригласить убежище, виз не было.