Ралли гособлигаций и ожидания завершения ястребиной политики ФРС: что нужно знать утром

Американские акции снизились в понедельник

S&P 500 потерял 0,2%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,4%, а индекс Dow Jones снизился примерно на 0,3%. Правительственный план поддержки клиентов обанкротившихся банков наряду с другими чрезвычайными мерами не смог поднять акции банковского сектора и успокоить рынок. Многие инвесторы уже сделали ставку на то, что все эти события могут привести к замедлению повышения ФРС процентных ставок.

Акции Азии снижаются вслед за Уолл-Стрит

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 1,4%, японский Nikkei подешевел примерно на 2,1%, южнокорейский Kospi упал на 2,2%, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,9% и 1,8% соответственно, а сингапурский STI практически не изменился. На инвесторов в Азии также оказывают давление банкротства нескольких банков США.

Инвесторы продолжают избавляться от акций американских банков

В понедельник индекс S&P Regional Banks, отслеживающий стоимость акций банков в США, упал примерно на 12%. Среди лидеров падения — акции First Republic Bank, которые подешевели вчера более чем на 60%, а также бумаги Western Alliance Bancorp и PacWest Bancorp, снизившиеся на 47% и 20% соответственно. Доверие Уолл-Стрит к региональным банкам в целом остается шатким, несмотря на экстренные меры правительства США по защите вкладчиков, замечает CNN News. Примечательно, что на этом фоне распродажи также продолжаются в банковском секторе Европы. Местный отраслевой индекс — Stoxx Europe 600 Banks, который отслеживает капитализацию 42 крупнейших банков ЕС и Великобритании, снизился вчера примерно на 6%, зафиксировав самое большое падение с марта прошлого года.

Потрясения в банковской сфере привели к историческому ралли на рынке облигаций

Доходность двухлетних казначейских облигаций США в понедельник снизилась с 5% (максимум с 2007 года) на прошлой неделе до чуть более 4% в понедельник.

Такое резкое изменение доходности последний раз наблюдалось во времена обвала фондового рынка в октябре 1987 года. В свою очередь доходность 10-летних казначейских облигаций — ключевого показателя, отражающего долгосрочные перспективы инвесторов в отношении экономического роста, инфляции и процентных ставок — достигла 3,5% по сравнению с 3,7% в пятницу и почти 4,1% в начале марта.

По мнению экспертов, ралли на рынке облигаций в понедельник было, в том числе вызвано резким изменением ожиданий относительно роста процентных ставок. После краха ряда банков многие считают, что кампания ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики может быть намного ближе к своему завершению, чем ранее предполагалось, пишет The Wall Street Journal.