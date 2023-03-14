За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 710 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 160540 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 13 марта: ВСУ за сутки уничтожили 740 российских оккупантов
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Потери врага
- личного состава — около 160540 (+740) человек ликвидировано,
- танков — 3484 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 6789 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 2519 (+16) ед,
- РСЗО — 495 (+2) ед,
- средства ПВО — 260 (+1) ед,
- самолетов — 304 (+0) ед,
- вертолетов — 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2120 (+11),
- крылатые ракеты 907 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5367 (+13) ед,
- специальная техника — 256 (+5).
Источник: Минфин
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