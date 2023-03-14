РФ готова продлить «зерновое соглашение», но только на 60 дней

«Российская сторона, отмечая пакетный характер предложенных генсекретарем ООН Антониу Гутерришем стамбульских договоренностей, не возражает против очередного продления черноморской инициативы по истечении второго срока 18 марта, но только на 60 дней», — заявил он.

В июле прошлого года Турция, ООН, Россия и Украина подписали в Стамбуле соглашение о возобновлении экспорта зерна из трех украинских черноморских портов, прекращенного после начала военного вторжения России в Украину.

Соглашение по зерну было продлено еще на 120 дней, начиная с 19 ноября.

Напомним

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина настаивает на бессрочном продлении «зернового соглашения».

Кроме того, ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что Анкара уверена, что «зерновое соглашение» будет продлено.