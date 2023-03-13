Департамент надзора за рынком небанковских финансовых услуг НБУ получил нового директора

Мосийчук работает в финансовом секторе Украины более 30 лет, в частности, имеет значительный опыт работы в страховании, а также в консалтинговой и инвестиционной сферах.

До назначения в Национальный банк она работала советником по стратегическому развитию страхового рынка генерального директора Ассоциации «Страховой бизнес» (2022−2023 годы), была членом правления и заместителем директора страховой компании «Перша» (2021−2022 годы). До этого работала в Украинской пожарно-страховой компании председателем правления (2019−2021 годы), первым заместителем председателя правления (2018−2019 годы).

Также имеет значительный опыт работы на государственной службе: работала заместителем председателя Государственной комиссии по регулированию рынка финансовых услуг Украины, начальником управления финансового планирования Министерства внутренних дел Украины. Являлась экспертом для проектов ЕС в сфере реформирования финансовых рынков.