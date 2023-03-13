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13 марта 2023, 18:23 Читати українською

Департамент надзора за рынком небанковских финансовых услуг НБУ получил нового директора

Новым директором Департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг Нацбанка по результатам поиска и собеседований кандидатов с 13 марта 2023 года назначена Татьяна Мосийчук. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Новым директором Департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг Нацбанка по результатам поиска и собеседований кандидатов с 13 марта 2023 года назначена Татьяна Мосийчук.

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За что будет отвечать

К сфере ее ответственности будет входить, в частности:

  • постоянный надзор за деятельностью участников рынка небанковских финансовых услуг по соблюдению ими законодательства о финансовых услугах, в частности требований размера капитала, установленных обязательных нормативов, управления рисками и других показателей и требований, ограничивающих риски по операциям с финансовыми активами;

  • оперативное реагирование на факты нарушения участниками рынка небанковских финансовых услуг законодательства о финансовых услугах, осуществление рисковой деятельности, угрожающей интересам вкладчиков и/или других кредиторов небанковских финансовых учреждений и инициирование применения адекватных мер влияния в соответствии с законодательством Украины;

  • надзор за соблюдением небанковскими финансовыми учреждениями требований законодательства о финансовых услугах по вопросам проведения внутреннего аудита и обеспечения такими учреждениями проведение обязательного внешнего аудита финансовой отчетности с учетом требований законодательства Украины;

  • анализ рынков небанковских финансовых услуг, государственное регулирование которых осуществляется Национальным банком;

  • оценка финансового состояния небанковских финансовых учреждений, результатов их деятельности, а также подготовка надзорной отчетности для анализа показателей деятельности небанковских финансовых учреждений и финансового сектора Украины.

Департамент надзора за рынком небанковских финансовых услуг входит в вертикаль подчинения «Пруденционный надзор», куратором которой является заместитель Председателя Национального банка Дмитрий Олейник.

Что известно о Мосийчук

Мосийчук работает в финансовом секторе Украины более 30 лет, в частности, имеет значительный опыт работы в страховании, а также в консалтинговой и инвестиционной сферах.

До назначения в Национальный банк она работала советником по стратегическому развитию страхового рынка генерального директора Ассоциации «Страховой бизнес» (2022−2023 годы), была членом правления и заместителем директора страховой компании «Перша» (2021−2022 годы). До этого работала в Украинской пожарно-страховой компании председателем правления (2019−2021 годы), первым заместителем председателя правления (2018−2019 годы).

Также имеет значительный опыт работы на государственной службе: работала заместителем председателя Государственной комиссии по регулированию рынка финансовых услуг Украины, начальником управления финансового планирования Министерства внутренних дел Украины. Являлась экспертом для проектов ЕС в сфере реформирования финансовых рынков.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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