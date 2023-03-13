За прошлую неделю в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5−7-9%» выдали 511 льготных кредитов на общую сумму 1,92 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Банки выдали льготных кредитов бизнесу еще почти на 2 миллиарда
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Сколько получено кредитов
Всего с начала госпрограмы предприниматели получили от уполномоченных банков 57 943 кредита на общую сумму 181,59 млрд грн, из которых 38 147 — от банков госсектора экономики на общую сумму 76,49 млрд гривен (по состоянию на 13 марта 2023 года).
При этом за период действия военного положения в Украине в рамках программы заключен 23 121 кредитный договор на общую сумму 91,96 млрд грн, из которых:
- 0,87 млрд грн — на инвестиционные цели;
- 6,98 млрд грн — как антикризисные кредиты;
- 4,37 млрд грн — как рефинансирование предварительно полученных кредитов;
- 26,55 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- 53,17 млрд грн — на антивоенные цели.
«Программу реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП). Единственным участником ФРП является правительство Украины в лице Министерства финансов Украины, координирующее все аспекты деятельности Фонда».
По государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9%» ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 45 банками", — напомнили в Минфине.
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