Банки выдали льготных кредитов бизнесу еще почти на 2 миллиарда

За прошлую неделю в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5−7-9%» выдали 511 льготных кредитов на общую сумму 1,92 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Сколько получено кредитов

Всего с начала госпрограмы предприниматели получили от уполномоченных банков 57 943 кредита на общую сумму 181,59 млрд грн, из которых 38 147 — от банков госсектора экономики на общую сумму 76,49 млрд гривен (по состоянию на 13 марта 2023 года).

При этом за период действия военного положения в Украине в рамках программы заключен 23 121 кредитный договор на общую сумму 91,96 млрд грн, из которых:

0,87 млрд грн — на инвестиционные цели;

6,98 млрд грн — как антикризисные кредиты;

4,37 млрд грн — как рефинансирование предварительно полученных кредитов;

26,55 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

53,17 млрд грн — на антивоенные цели.

«Программу реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП). Единственным участником ФРП является правительство Украины в лице Министерства финансов Украины, координирующее все аспекты деятельности Фонда».

По государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9%» ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 45 банками", — напомнили в Минфине.