Импорт российской нефти в Германию упал на 99,9%

После того как второй этап нефтяного эмбарго Евросоюза вступил в силу, в Германию почти не импортируется российская нефть. Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства, пишет ЕН.

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Импорт падает

Так, в январе 2023 г. в Германию поступило лишь 3500 тонн российской нефти. В январе 2022 года — за месяц до нападения России на Украину — объем импорта все еще составлял 2,8 миллиона тонн.

«Как следствие, импорт нефти из России практически остановился», — сообщает статистическое ведомство.

«Арифметически он упал на 99,9 процента», — добавили в ведомстве.

Доля России в общем объеме импорта нефти в Германию упала с 36,5% в январе 2022 года до всего 0,1% сейчас.

Напомним

В январе германский министр финансов Кристиан Линднер заявил, что Германия больше не зависит от российского импорта энергоносителей.

Линднер отметил, что Германия полностью диверсифицировала свою энергетическую инфраструктуру после вторжения России в Украину в прошлом году.