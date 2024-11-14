Депозиты, ОВГЗ и инвестпроекты: стоит ли выходить из гривневых инструментов

Население снова запаниковало по поводу перспектив гривны. Это выражается не только в рекордных покупках валюты, но и в массовом пересмотре гражданами своих гривневых вложений — от депозитов до ОВГЗ. Но действительно ли покупка СКВ сейчас оправданна во всех случаях и стоит ли выходить из гривневых инструментов окончательно, разберем подробнее.

Нацбанк не дает курсовых прогнозов на следующий год, но подчеркивает, что основной задачей регулятора остается сохранение стабильности валютного рынка. «Это означает: не ждите от нас, что курс полетит в космос. Для НБУ это важно, чтоб выполнить наше ключевое задание — вернуть инфляцию к цели 5% в ближайшие годы», — заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью «Интерфакс Украина».

Кроме того, руководство НБУ уверено, что гривневые инструменты по-прежнему остаются интересными для населения с точки зрения доходности.

Однако поход в магазин убеждает наших граждан в обратном. Вопрос сохранения своих сбережений от обесценивания большинство решает уже привычным для украинцев способом — скупка валюты, показатели которой ставят новые рекорды.

По данным НБУ, в прошлом месяце объемы купленной населением валюты выросло по сравнению с сентябрем на 27,1% до $3,006 млрд. Это на $1,395 млрд. больше объемов проданной за октябрь валюты.

При этом, вложения в валюту (особенно при неудачной цене вхождения) не всегда дают достаточную доходность, а иногда на таких операциях можно даже уйти в минус.

Свежий пример — длящиеся до сих пор ралли по евро.

Вряд ли людей, купивших наличный евро в сентябре 2024 года по 46,50 грн., в ноябре радует курса приема евровалюты обменок в пределах 44,10−44,40 грн. Фиксировать убыток в более 2 грн. на евро им неприятно, а когда курс евровалюты снова взлетит, сказать сложно.

Похожая ситуация была уже в военные годы и с наличным долларом, когда он ситуативно проседал к гривне почти до 36 грн., хотя перед этим его продавали и по 38−39 грн. Купившим ранее доллар по 39 грн и даже по 40 грн, тогда пришлось долго ждать, пока доллар снова вернется к уровням в 40 грн. и выше. То есть их сбережения в этот момент не только не работали и не приносили дохода, но и формировали очень долгое время «минус».

Поэтому валюта может быть только одним из вариантов диверсификации своих сбережений, но точно не решением всех проблем. Часть накопленного стоит все же держать в гривне, где доходность в процентах выше. При этом, за счет этих процентов граждане компенсируют часть роста цен в магазинах, а периодически и даже несколько выигрывают.

Поговорим об основных вариантах гривневых вложений, которые доступны рядовым украинцам с небольшими сбережениями, их плюсах и минусах, а также перспективах доходности до весны 2025 года.

Читайте также: Инфляция ускоряется: что происходит со ставками по депозитам и ОВГЗ

Гривневые депозиты и вклады

Их главным плюсом является не только достаточно высокий по сравнению с валютными вкладами процент доходности, но и то, что возврат всех вкладов независимо от суммы в случае банкротства банка сейчас гарантируются государством.

Возможность выбирать сроки выплаты процентов (ежемесячно, в конце срока, авансом, с капитализацией) тоже плюс для вкладчика в зависимости от его индивидуальных задач и дальнейших планов на эти деньги. Минусом для вкладчиков является налогообложение дохода по депозитам, о чем будет ниже.

После повышения нормативов резервирования для банков (осуществляется на корсчете банка в гривне), а также на фоне роста цен, что провоцирует переток средств населения в наличную валюту и покупку товаров, финучреждения вынуждены будут повышать доходность по гривневым вкладам.

Даже крупные госбанки и «дочки» иностранцев остановили снижение процентов, а основная часть финучреждений с отечественным капиталом уже повышает их на 0,5%-1% годовых в зависимости от сроков.

Этот процесс продолжится, в противном случае банкиры рискуют потерять клиентов, которые будут переходить к более щедрым конкурентам. Уже сейчас некоторые банки предлагают доходность на уровне 13%-16% годовых в гривне. И скорее всего, не позднее первого квартала следующего года эти ставки вырастут до 16%-17% годовых. Особенно, если Нацбанк все же в декабре повысит учетную ставку до 13,5%-14% годовых.

С учетом действующего налогообложения (18% налога на доход и 1,5% военный сбор) это составит «чистыми» от 12,88% до 13,69% годовых. Если президент подпишет повышение до 5% военного сбора, это будет от 12,32% до 13,09% годовых.

Нынешний уровень «чистой» доходности по вкладам (12,88−13,69% годовых) при теперешнем уровне налога в 18% и военного сбора в 1,5% обеспечивает при текущем курсе в 41,50 грн за доллар выход в ноль через год при курсе продажи «бакса» в обменниках в пределах около 46,84−47,18 грн.

Если военный сбор будет увеличен до 5%, то цифры будут менее оптимистичными, но тоже достаточно хорошими для инвестора. При тех же вводных расчетный предельный курс продажи доллара в обменниках через год должен быть на уровне 46,61−46,93 грн.

При всех этих сценариях, если курс продажи доллара будет через год меньше рассчитанных выше значений, закрываем вложение с прибылью. И только, если он окажется выше этих значений, уходим в минус.

Если учесть, что максимальный курс, который закладывается в бюджет 2025 года — это около 45 грн, гривневый депозит достаточно привлекательный инструмент для гражданина, который колеблется в выборе между гривной или валютой.

Гривневые ОВГЗ

Возврат по ним так же, как и по вкладам, сейчас гарантируется государством. Кроме того, к несомненным плюсам ОВГЗ для граждан стоит отнести отсутствие налогообложения. То есть та доходность, которую получают инвесторы — это их «чистый» доход (за вычетом сопутствующих расходов: плата за открытие счета и хранение бумаг). Минус — то, что покупать облигации частные лица могут только на вторичном рынке у посредников (банки и финкомпании).

А это значит, что для частного покупателя доходность бумаг будет ниже, чем на первичном рынке, так как посредники будут оставлять себе часть доходности либо через комиссии, либо закладывая свой интерес в цену продажи облигации.

Также стоит учитывать, что выплата дохода по ОВГЗ проводится обычно раз в полгода, что невыгодно отличает их от вкладов, где можно выбрать график выплаты процентов: как минимум, ежемесячно или в конце срока. А это в условиях растущих цен — немаловажный фактор.

На первичном рынке гривневая доходность по ОВГЗ по состоянию на вечер 13.11.2024 находится в пределах от 13,42% до 16,80% годовых.

На вторичном рынке, там где можно их купить у банков и финкомпаний, доходность гривневых ОВГЗ будет на 0,5−1,5% ниже, в зависимости от вида облигации и ее сроков до погашения.

То есть это уровень доходности в пределах от 12% до 15,8% годовых. Учитывая, что указанная доходность — это уже «чистая» доходность, то по аналогии расчета курса с депозитами, выходим на курс продажи доллара через год в пределах от 46,48 грн. до 48,057 грн. Если продажа доллара на этот момент будет ниже, выходим из вложения с прибылью. И только если доллар будут продавать выше этих значений, вложение будет убыточным.

Наиболее продвинутая в плане финансовой грамотности часть украинцев уже активно входит во вложения в гривневые ОВГЗ, что подтверждает статистика Нацбанка. Если, например, еще на 6.11.2024 года портфель ОВГЗ у граждан составлял 72,03 млрд. грн., то на 13.11.2024 года —уже 73,31 млрд. грн., то есть за неделю вырос на 1,28 млрд. грн.

Всего же, с начала года до 13 ноября портфель ОВГЗ физлиц вырос с 53,25 млрд. грн. в эквиваленте до 73,31 млрд грн., то есть почти в 1,38 раза. Львиная доля ОВГЗ в портфеле населения — это именно гривневые облигации.

На счетах населения и ФОПов в банках находится более 1,3 трлн. грн. в эквиваленте., а Минфину нужно закрывать растущий дефицит бюджета. Так что заинтересованность государства в привлечении средств населения в ОВГЗ будет только увеличиваться. Привлечь эти ресурсы граждан Минфин сможет только при условии, что доходность по облигациям будет, как минимум, перекрывать уровень инфляции.

Как только резерв Минфина в виде активного привлечения банков к покупке гривневых бенчмарк-ОВГЗ (они нужны финучреждениям для выполнения норматива резервирования) будет исчерпан, чиновники будут вынуждены поднимать доходность облигаций.

По моему прогнозу, ставки по гривневым облигациям Минфин начнет повышать на 0,25−1,5% годовых в зависимости от сроков размещения бумаг уже в конце 2024 года — первом квартале 2025 года.

Альтернативные варианты

К наиболее распространенным вариантам можно отнести покупку ценных бумаг или заключение инвестиционных договоров с компаниями, которые специализируются на привлечении средств населения с дальнейшим вложением в покупку и сдачу в аренду земли, жилую и коммерческую недвижимость (от супермаркетов до гостиниц), лизинговые операции, финансирование покупки оборудования, автомобилей, во все сферы небанковского финансового сектора — от ломбардов и потребительского кредитования до партнерства и вложений в платежные системы.

К плюсам таких проектов можно отнести достаточно низкий порог входа: это могут быть «чеки» от 1000−4000 грн. Могут быть варианты и до 1 млн грн и даже больше, но в большинстве случаев речь идет об инвестициях от 10 тыс. до 300 тыс. грн.

Кроме того, благодаря таким компаниям инвестор может диверсифицировать свои риски, разместив свои деньги в нескольких направлениях. Например, с одной компанией можно работать по вложениям в коммерческую недвижимость, с другой — по инвестициям в жилищные комплексы, с третьей — по лизинговым программам или в аграрной сфере.

Рискуя относительно небольшими суммами, можно работать по многим направлениям, например, получая не только доход от сдачи в аренду купленного таким образом управляющей компанией имущества, но и доход за счет капитализации построенного объекта и т. д. Затем инвестор может подобрать для себя наиболее эффективные проекты и вкладывать уже ресурсы именно в это направление. В условиях войны и повышенных рисков это серьезное преимущество.

Часть подобных проектов привязана не только к гривневой, но и валютной доходности. Как правило, доходность в этих инвестпрограммах отталкивается от определенного гарантированного компанией минимума плюс дополнительный доход за счет полученной прибыли по проекту.

Обычно уровень доходности в гривне (гарантированная часть плюс зависящая от прибыльности проекта) в этих программах колеблется в пределах от 12% до 25% годовых, а с валютной привязкой — от 6% до 12% годовых. У инвестора при этом есть налогообложение таких доходов (как правило, до 20%).

На фоне жесткой конкуренции за клиента и пока малой развитости этого сегмента рынка особо снижать доходность в гривне компании не смогут. Она должна быть выше «чистой» доходности гривневых ОВГЗ и депозитов. Ведь риски в коммерческих проектах выше, чем у вкладов и облигаций, которые полностью гарантированы государством.

По мере роста инвестиционной активности украинцев финкомпании могут выйти на уровень предлагаемой доходности в пределах около 18−21% в гривне по проектам в коммерческой и жилой недвижимости, лизинге и земельным программам. Причем, с учетом роста стоимости самой земли, те же земельные проекты могут давать очень неплохую конечную доходность и в привязке к валюте.

Кроме того, доходность таких проектов будет напрямую зависеть от многих факторов — от продолжительности войны и географии объектов до общего состояния экономики Украины в 2025 году. Но если инфляционные процессы в стране выйдут за рамки прогноза Нацбанка, МВФ и Минфина, это заставит финкомпании пересматривать свои бизнес-модели и, соответственно, корректировать доходность, выплачиваемую инвесторам.

К минусам таких проектов, стоит отнести военные, юридические и финансовые риски, связанные с реалиями сегодняшней жизни. Поэтому в любом случае советую перед участием в них обязательно провести юридическую, экономическую и репутационную экспертизу самих проектов, владельцев финкомпаний и их списка уже реализованных проектов.

Также нужно очень внимательно изучить текст инвестдоговора и бизнес-моделей проектов, и, конечно, не бояться задавать «неудобные» вопросы потенциальным партнерам по данным проектам.