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14 ноября 2024, 7:10 Читати українською

Депозиты, ОВГЗ и инвестпроекты: стоит ли выходить из гривневых инструментов

Население снова запаниковало по поводу перспектив гривны. Это выражается не только в рекордных покупках валюты, но и в массовом пересмотре гражданами своих гривневых вложений — от депозитов до ОВГЗ. Но действительно ли покупка СКВ сейчас оправданна во всех случаях и стоит ли выходить из гривневых инструментов окончательно, разберем подробнее.

Население снова запаниковало по поводу перспектив гривны.

Нацбанк не дает курсовых прогнозов на следующий год, но подчеркивает, что основной задачей регулятора остается сохранение стабильности валютного рынка. «Это означает: не ждите от нас, что курс полетит в космос. Для НБУ это важно, чтоб выполнить наше ключевое задание — вернуть инфляцию к цели 5% в ближайшие годы», — заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью «Интерфакс Украина».

Кроме того, руководство НБУ уверено, что гривневые инструменты по-прежнему остаются интересными для населения с точки зрения доходности.

Однако поход в магазин убеждает наших граждан в обратном. Вопрос сохранения своих сбережений от обесценивания большинство решает уже привычным для украинцев способом — скупка валюты, показатели которой ставят новые рекорды.

По данным НБУ, в прошлом месяце объемы купленной населением валюты выросло по сравнению с сентябрем на 27,1% до $3,006 млрд. Это на $1,395 млрд. больше объемов проданной за октябрь валюты.

При этом, вложения в валюту (особенно при неудачной цене вхождения) не всегда дают достаточную доходность, а иногда на таких операциях можно даже уйти в минус.

Свежий пример — длящиеся до сих пор ралли по евро.

Вряд ли людей, купивших наличный евро в сентябре 2024 года по 46,50 грн., в ноябре радует курса приема евровалюты обменок в пределах 44,10−44,40 грн. Фиксировать убыток в более 2 грн. на евро им неприятно, а когда курс евровалюты снова взлетит, сказать сложно.

Похожая ситуация была уже в военные годы и с наличным долларом, когда он ситуативно проседал к гривне почти до 36 грн., хотя перед этим его продавали и по 38−39 грн. Купившим ранее доллар по 39 грн и даже по 40 грн, тогда пришлось долго ждать, пока доллар снова вернется к уровням в 40 грн. и выше. То есть их сбережения в этот момент не только не работали и не приносили дохода, но и формировали очень долгое время «минус».

Поэтому валюта может быть только одним из вариантов диверсификации своих сбережений, но точно не решением всех проблем. Часть накопленного стоит все же держать в гривне, где доходность в процентах выше. При этом, за счет этих процентов граждане компенсируют часть роста цен в магазинах, а периодически и даже несколько выигрывают.

Поговорим об основных вариантах гривневых вложений, которые доступны рядовым украинцам с небольшими сбережениями, их плюсах и минусах, а также перспективах доходности до весны 2025 года.

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Гривневые депозиты и вклады

Их главным плюсом является не только достаточно высокий по сравнению с валютными вкладами процент доходности, но и то, что возврат всех вкладов независимо от суммы в случае банкротства банка сейчас гарантируются государством.

Возможность выбирать сроки выплаты процентов (ежемесячно, в конце срока, авансом, с капитализацией) тоже плюс для вкладчика в зависимости от его индивидуальных задач и дальнейших планов на эти деньги. Минусом для вкладчиков является налогообложение дохода по депозитам, о чем будет ниже.

После повышения нормативов резервирования для банков (осуществляется на корсчете банка в гривне), а также на фоне роста цен, что провоцирует переток средств населения в наличную валюту и покупку товаров, финучреждения вынуждены будут повышать доходность по гривневым вкладам.

Даже крупные госбанки и «дочки» иностранцев остановили снижение процентов, а основная часть финучреждений с отечественным капиталом уже повышает их на 0,5%-1% годовых в зависимости от сроков.

Этот процесс продолжится, в противном случае банкиры рискуют потерять клиентов, которые будут переходить к более щедрым конкурентам. Уже сейчас некоторые банки предлагают доходность на уровне 13%-16% годовых в гривне. И скорее всего, не позднее первого квартала следующего года эти ставки вырастут до 16%-17% годовых. Особенно, если Нацбанк все же в декабре повысит учетную ставку до 13,5%-14% годовых.

С учетом действующего налогообложения (18% налога на доход и 1,5% военный сбор) это составит «чистыми» от 12,88% до 13,69% годовых. Если президент подпишет повышение до 5% военного сбора, это будет от 12,32% до 13,09% годовых.

Нынешний уровень «чистой» доходности по вкладам (12,88−13,69% годовых) при теперешнем уровне налога в 18% и военного сбора в 1,5% обеспечивает при текущем курсе в 41,50 грн за доллар выход в ноль через год при курсе продажи «бакса» в обменниках в пределах около 46,84−47,18 грн.

Если военный сбор будет увеличен до 5%, то цифры будут менее оптимистичными, но тоже достаточно хорошими для инвестора. При тех же вводных расчетный предельный курс продажи доллара в обменниках через год должен быть на уровне 46,61−46,93 грн.

При всех этих сценариях, если курс продажи доллара будет через год меньше рассчитанных выше значений, закрываем вложение с прибылью. И только, если он окажется выше этих значений, уходим в минус.

Если учесть, что максимальный курс, который закладывается в бюджет 2025 года — это около 45 грн, гривневый депозит достаточно привлекательный инструмент для гражданина, который колеблется в выборе между гривной или валютой.

Гривневые ОВГЗ

Возврат по ним так же, как и по вкладам, сейчас гарантируется государством. Кроме того, к несомненным плюсам ОВГЗ для граждан стоит отнести отсутствие налогообложения. То есть та доходность, которую получают инвесторы — это их «чистый» доход (за вычетом сопутствующих расходов: плата за открытие счета и хранение бумаг). Минус — то, что покупать облигации частные лица могут только на вторичном рынке у посредников (банки и финкомпании).

А это значит, что для частного покупателя доходность бумаг будет ниже, чем на первичном рынке, так как посредники будут оставлять себе часть доходности либо через комиссии, либо закладывая свой интерес в цену продажи облигации.

Также стоит учитывать, что выплата дохода по ОВГЗ проводится обычно раз в полгода, что невыгодно отличает их от вкладов, где можно выбрать график выплаты процентов: как минимум, ежемесячно или в конце срока. А это в условиях растущих цен — немаловажный фактор.

На первичном рынке гривневая доходность по ОВГЗ по состоянию на вечер 13.11.2024 находится в пределах от 13,42% до 16,80% годовых.

На вторичном рынке, там где можно их купить у банков и финкомпаний, доходность гривневых ОВГЗ будет на 0,5−1,5% ниже, в зависимости от вида облигации и ее сроков до погашения.

То есть это уровень доходности в пределах от 12% до 15,8% годовых. Учитывая, что указанная доходность — это уже «чистая» доходность, то по аналогии расчета курса с депозитами, выходим на курс продажи доллара через год в пределах от 46,48 грн. до 48,057 грн. Если продажа доллара на этот момент будет ниже, выходим из вложения с прибылью. И только если доллар будут продавать выше этих значений, вложение будет убыточным.

Наиболее продвинутая в плане финансовой грамотности часть украинцев уже активно входит во вложения в гривневые ОВГЗ, что подтверждает статистика Нацбанка. Если, например, еще на 6.11.2024 года портфель ОВГЗ у граждан составлял 72,03 млрд. грн., то на 13.11.2024 года —уже 73,31 млрд. грн., то есть за неделю вырос на 1,28 млрд. грн.

Всего же, с начала года до 13 ноября портфель ОВГЗ физлиц вырос с 53,25 млрд. грн. в эквиваленте до 73,31 млрд грн., то есть почти в 1,38 раза. Львиная доля ОВГЗ в портфеле населения — это именно гривневые облигации.

На счетах населения и ФОПов в банках находится более 1,3 трлн. грн. в эквиваленте., а Минфину нужно закрывать растущий дефицит бюджета. Так что заинтересованность государства в привлечении средств населения в ОВГЗ будет только увеличиваться. Привлечь эти ресурсы граждан Минфин сможет только при условии, что доходность по облигациям будет, как минимум, перекрывать уровень инфляции.

Как только резерв Минфина в виде активного привлечения банков к покупке гривневых бенчмарк-ОВГЗ (они нужны финучреждениям для выполнения норматива резервирования) будет исчерпан, чиновники будут вынуждены поднимать доходность облигаций.

По моему прогнозу, ставки по гривневым облигациям Минфин начнет повышать на 0,25−1,5% годовых в зависимости от сроков размещения бумаг уже в конце 2024 года — первом квартале 2025 года.

Альтернативные варианты

К наиболее распространенным вариантам можно отнести покупку ценных бумаг или заключение инвестиционных договоров с компаниями, которые специализируются на привлечении средств населения с дальнейшим вложением в покупку и сдачу в аренду земли, жилую и коммерческую недвижимость (от супермаркетов до гостиниц), лизинговые операции, финансирование покупки оборудования, автомобилей, во все сферы небанковского финансового сектора — от ломбардов и потребительского кредитования до партнерства и вложений в платежные системы.

К плюсам таких проектов можно отнести достаточно низкий порог входа: это могут быть «чеки» от 1000−4000 грн. Могут быть варианты и до 1 млн грн и даже больше, но в большинстве случаев речь идет об инвестициях от 10 тыс. до 300 тыс. грн.

Кроме того, благодаря таким компаниям инвестор может диверсифицировать свои риски, разместив свои деньги в нескольких направлениях. Например, с одной компанией можно работать по вложениям в коммерческую недвижимость, с другой — по инвестициям в жилищные комплексы, с третьей — по лизинговым программам или в аграрной сфере.

Рискуя относительно небольшими суммами, можно работать по многим направлениям, например, получая не только доход от сдачи в аренду купленного таким образом управляющей компанией имущества, но и доход за счет капитализации построенного объекта и т. д. Затем инвестор может подобрать для себя наиболее эффективные проекты и вкладывать уже ресурсы именно в это направление. В условиях войны и повышенных рисков это серьезное преимущество.

Часть подобных проектов привязана не только к гривневой, но и валютной доходности. Как правило, доходность в этих инвестпрограммах отталкивается от определенного гарантированного компанией минимума плюс дополнительный доход за счет полученной прибыли по проекту.

Обычно уровень доходности в гривне (гарантированная часть плюс зависящая от прибыльности проекта) в этих программах колеблется в пределах от 12% до 25% годовых, а с валютной привязкой — от 6% до 12% годовых. У инвестора при этом есть налогообложение таких доходов (как правило, до 20%).

На фоне жесткой конкуренции за клиента и пока малой развитости этого сегмента рынка особо снижать доходность в гривне компании не смогут. Она должна быть выше «чистой» доходности гривневых ОВГЗ и депозитов. Ведь риски в коммерческих проектах выше, чем у вкладов и облигаций, которые полностью гарантированы государством.

По мере роста инвестиционной активности украинцев финкомпании могут выйти на уровень предлагаемой доходности в пределах около 18−21% в гривне по проектам в коммерческой и жилой недвижимости, лизинге и земельным программам. Причем, с учетом роста стоимости самой земли, те же земельные проекты могут давать очень неплохую конечную доходность и в привязке к валюте.

Кроме того, доходность таких проектов будет напрямую зависеть от многих факторов — от продолжительности войны и географии объектов до общего состояния экономики Украины в 2025 году. Но если инфляционные процессы в стране выйдут за рамки прогноза Нацбанка, МВФ и Минфина, это заставит финкомпании пересматривать свои бизнес-модели и, соответственно, корректировать доходность, выплачиваемую инвесторам.

К минусам таких проектов, стоит отнести военные, юридические и финансовые риски, связанные с реалиями сегодняшней жизни. Поэтому в любом случае советую перед участием в них обязательно провести юридическую, экономическую и репутационную экспертизу самих проектов, владельцев финкомпаний и их списка уже реализованных проектов.

Также нужно очень внимательно изучить текст инвестдоговора и бизнес-моделей проектов, и, конечно, не бояться задавать «неудобные» вопросы потенциальным партнерам по данным проектам.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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