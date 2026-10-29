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29 октября 2026, 11:30 Читати українською

Программа лояльности и удобный цифровой сервис: какие преимущества кредитки О.Картка от Идея Банка

Кредитные карты становятся все более распространённым, доступным и удобным финансовым инструментом. Идея Банк активно развивает и продуктовую линейку, и интересные предложения по кредиткам, включая выгодную программу лояльности.

Кредитные карты становятся все более распространённым, доступным и удобным финансовым инструментом.
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По состоянию на 1 октября 2026 года в Идея Банке действует около 465 тыс. кредитных карт. Сегодня ключевым кредитным продуктом банка является О.Картка, отмечает директор департамента цифрового банкинга Идея Банка Виталий Могилев.

«Клиенты все активнее используют кредитные карты для безналичных расчетов, объединяя возможность пользоваться кредитными средствами с дополнительными преимуществами карточного продукта. По кредитным картам Идея Банка общий установленный кредитный лимит составляет около 6,7 млрд грн», — сообщил директор департамента цифрового банкинга Идея Банка Виталий Могилев.

По его словам, сегодня О.Картка от Идея Банка предусматривает индивидуальную установку кредитного лимита для каждого клиента, а максимальный лимит достигает 500 тыс. грн, а срок кредитования — 12 месяцев с возможностью автоматической пролонгации. Номинальная процентная ставка составляет 39,6% или 72% годовых, а реальная годовая процентная ставка — 47,11% или 81,37% соответственно.

Конкретные условия кредитования определяются индивидуально по результатам оценки кредитоспособности клиента. Подробная информация о существенных характеристиках кредитного продукта доступна на официальном сайте банка.

«Кредитные карты остаются востребованным финансовым инструментом, поскольку обеспечивают клиентам доступ к кредитному ресурсу и позволяют использовать средства в соответствии с собственными потребностями. О.Картка объединяет несколько важных преимуществ: кредитный лимит — до 500 тыс. грн, льготный период — до 92 дней, индивидуальные условия кредитования и возможность управлять картой через мобильное приложение O.Bank», — рассказал директор департамента цифрового банкинга Идея Банка Виталий Могилев.

Отдельным преимуществом кредитной карты от Идея Банка является программа лояльности О.Карткы, позволяющая клиентам самостоятельно выбирать доступные категории расходов и получать кэшбек за покупки. Причем, согласно условиям программы, по расчетам кредитных средств в отдельных категориях предусмотрен кэшбек до 50%. То есть, сейчас О.Картка объединяет кредитный ресурс, цифровой сервис и программу лояльности в одном ежедневном платежном инструменте.

А.Картка от Идея Банка предусматривает индивидуальную установку кредитного лимита для каждого клиента.

В обновленной программе лояльности О.Карткы клиент может самостоятельно выбирать две доступные категории расходов в месяц, по которым будет получать кэшбек. Среди категорий — транспорт, кафе и рестораны, медицина, красота, одежда и обувь, АЗС, продукты и другие ежедневные расходы.

Особенность программы состоит в том, что за расчеты кредитными средствами предусмотрен кэшбек до 50% в определенных категориях и в соответствии с условиями программы.

«Мы сделали акцент не просто на наличии кэшбека, а на его связи с основным сценарием использования кредитной карты — безналичными покупками. Для клиента это возможность получать дополнительное вознаграждение за привычные ежедневные расходы», — отметил директор департамента цифрового банкинга Идея Банка Виталий Могилев.

Получить подробную информацию о кредитной карточке О.Картка и способах ее оформления можно ознакомиться по ссылке .

Напомним, на начало августа 2026 года уже более 512 тысяч клиентов Идея Банка зарегистрировались и загрузили на смартфон приложение O.Bank. По сравнению с началом 2024 количество пользователей приложения выросло в 3,5 раза.

Вознаграждение по программе лояльности облагается налогом в соответствии с действующим законодательством Украины. При выводе бонусов банк удерживает и уплачивает предусмотренные законодательством налоги и сборы, после чего сумма, за вычетом налогов, засчитывается на выбранный клиентом счет. Подробные условия программы кэшбека доступны по ссылке: https://ideabank.ua/ru/cashback.

АО «Идея Банк». Лицензия НБУ № 96 от 04.11.2011 г. Внесен в Государственный реестр банков под № 46. Банк является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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Источник: Минфин
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