Sense Bank организует во Львове Sense Brunch — бесплатное мероприятие для малого и среднего бизнеса о решениях, которые помогут предприятиям стабильно работать в условиях энергетических вызовов.
Во Львове состоится мероприятие для бизнеса об инвестициях в энергонезависимость
Мероприятие пройдет 4 ноября в креативном пространстве Sense Hub Lviv.
Как бизнесу работать даже при отключении света? Во что лучше инвестировать — генераторы, солнечные электростанции или энергоэффективное оборудование? Как работают кредитные программы для бизнеса и что необходимо для получения финансирования?
На Sense Brunch предприниматели смогут получить ответы на эти вопросы от специалистов, непосредственно работающих с финансированием и реализацией таких проектов.
Своим опытом поделятся представители Sense Bank, бизнес и поставщики энергетического оборудования.
Кроме выступлений, гостей ждет нетворкинг и возможность лично пообщаться со спикерами — задать вопросы, обсудить потребности своего бизнеса и получить советы.
Медиапартнеры мероприятия: SPEKA, The Page и MC.Today.
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Когда: 4 ноября, 11:00−14:00
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Где: Sense Hub Lviv (площадь Рынок, 26)
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Участие бесплатно по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.
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