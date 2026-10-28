Во Львове состоится мероприятие для бизнеса об инвестициях в энергонезависимость

Sense Bank организует во Львове Sense Brunch — бесплатное мероприятие для малого и среднего бизнеса о решениях, которые помогут предприятиям стабильно работать в условиях энергетических вызовов.

Мероприятие пройдет 4 ноября в креативном пространстве Sense Hub Lviv.

Как бизнесу работать даже при отключении света? Во что лучше инвестировать — генераторы, солнечные электростанции или энергоэффективное оборудование? Как работают кредитные программы для бизнеса и что необходимо для получения финансирования?

На Sense Brunch предприниматели смогут получить ответы на эти вопросы от специалистов, непосредственно работающих с финансированием и реализацией таких проектов.

Своим опытом поделятся представители Sense Bank, бизнес и поставщики энергетического оборудования.

Кроме выступлений, гостей ждет нетворкинг и возможность лично пообщаться со спикерами — задать вопросы, обсудить потребности своего бизнеса и получить советы.

Медиапартнеры мероприятия: SPEKA, The Page и MC.Today.

Когда: 4 ноября, 11:00−14:00

Где: Sense Hub Lviv (площадь Рынок, 26)

Регистрация

Участие бесплатно по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.