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16 июля 2025, 18:12 Читати українською

Государство полностью рассчиталось за капитал Укргазбанка

Министерство финансов 16 июля погасило выпуск ОВГЗ UA4000190649 в объеме 633 млн грн, выпущенный в июле 2015 года (10 лет назад) как последний транш докапитализации Укргазбанка, пишет Forbes.

Министерство финансов 16 июля погасило выпуск ОВГЗ UA4000190649 в объеме 633 млн грн, выпущенный в июле 2015 года (10 лет назад) как последний транш докапитализации Укргазбанка, пишет Forbes.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПодробностиУкргазбанк был национализирован государством в 2009 году, в разгар финансово-экономического кризиса 2008−2009 годов, который привел к потере платежеспособности многих банков в Украине.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

Укргазбанк был национализирован государством в 2009 году, в разгар финансово-экономического кризиса 2008−2009 годов, который привел к потере платежеспособности многих банков в Украине.

В 2009 году в капитал Укргазбанка в форме гривневых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) было влито 5 млрд грн.

За этим последовали дополнительные вливания ценных бумаг государства в капитал: 4,3 млрд грн в 2011 году и 3,8 млрд грн в 2015 году. Суммарный объем этих выпусков составил 13,1 млрд грн (или $1,36 млрд по курсам соответствующих периодов).

Сегодняшнему погашению облигаций предшествовала выплата Минфином еще одного выпуска ОВГЗ в капитале Укргазбанка в размере 3,2 млрд грн (выпуск UA4000189591), состоявшегося 19 марта 2025 года.

Теперь все ОВГЗ, выпущенные на докапитализацию государственного Укргазбанка, погашены.

Напомним

В 2025 году Минфин должен погасить целевые ОВГЗ на сумму 35,5−36,1 млрд грн. Различные оценки обусловлены тем, что номинальная стоимость части ценных бумаг с погашением во втором полугодии привязана к обменному курсу.

К настоящему моменту с начала 2025 года уже погашены такие ОВГЗ на 7,9 млрд грн, из которых 3,8 млрд грн приходится на ценные бумаги, выпущенные для докапитализации Укргазбанка в 2025 году.

В IV квартале 2025 года также планируется погашение ОВГЗ, внесенных в январе 2016 года в капитал Ощадбанка, в объеме 8,8−9,1 млрд грн, а также Укрэксимбанка — в объеме 10,7−11,1 млрд грн.

Остальные целевые ОВГЗ к погашению в 2025 году касались либо финансирования Фонда гарантирования вкладов, либо репрофайлинга портфеля ОВГЗ в собственности Национального банка Украины.

В этом году для финансирования дополнительных расходов государственного бюджета предлагается увеличить план размещения ОВГЗ на 185 млрд грн. Выкупить облигации в основном банки.

Источник: Минфин
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