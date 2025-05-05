Германия хочет отказаться от монет в 1 и 2 цента

Идея отказа от выпуска в Германии монет в 1 и 2 цента набирает обороты, и недавно она нашла поклонника на высоком уровне — на экспертной площадке, созданной немецким Федеральным банком (Бундесбанком) — центральным банком страны. Об этом пишет DW.

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Что известно

Это произошло сразу после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении производства пенни, как в Америке в обиходе называют монеты в один долларовый цент.

Мелкие монеты исчезают из обращения

Банки давно жалуются на то, что монеты низкого номинала, которые они продолжают чеканить, не возвращаются в обращение, поскольку люди не слишком активно тратят их. Получая такие монеты в виде сдачи в магазинах, их либо выбрасывают, либо хранят дома, а значит, они, по сути, выходят из обращения.

И в результате ЕС приходится постоянно чеканить новую мелочь. По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), отвечающего за денежную политику в Еврозоне, сейчас в обращении находится 40,1 миллиарда монет номиналом в один евроцент и 31,4 миллиарда — номиналом в два цента.

Новый толчок к отказу от этих монет в Германии был сделан в марте на Национальном форуме по наличным — этот созданный Бундесбанком орган занимается вопросами доступности и признания наличных как универсального платежного средства.

Рассмотрев монеты номиналом 1 и 2 цента, эксперты решили, что они не нужны. Требование обеспечить точную сдачу преобладает другими факторами: такими как экономия средств, эффективность и даже снижение влияния на окружающую среду благодаря отказу от их чеканки и обращения.

Форум призвал министерство финансов «выступить за введение обязательного правила округления в Германии».

Что такое правило округления наличных денег?

По словам Джесси Крафта, помощника куратора Американского нумизматического общества, занимающегося изучением монет и медалей, аргументом в пользу сохранения чеканки мелких номиналов является «точность бухгалтерского учета».

«Поскольку большинство стран мира используют десятичную денежную систему, при которой основная финансовая единица обычно делится вплоть до одной сотой, выпуск монет, соответствующих этому значению имеет смысл», — сказал Крафт в интервью DW.

Однако Национальный форум по наличным деньгам не требует отказаться в принципе от самой идеи 1 и 2 евроцентов, а просто предлагает вывести из обращения физические монеты при наличных расчетах.

Да, цену в 9,99 евро можно будет оплатить электронным способом. Но если клиент захочет заплатить эту же сумму наличными, будут действовать правила округления, и тогда сумма того же счета в 9,99 будет равна 10,00 евро.

Без монет в 1 и 2 цента нужно будет скруглять сумму до ближайших 5 центов в большую или меньшую сторону. Важно отметить, что отдельные цены округляться не будут только общая сумма счета.

Другие страны отказались от монет

Аргументом в пользу отказа от монет мелкого номинала есть то, что они не имеют большого экономического значения. «Ничто в магазине не стоит один или два цента, — говорит Крафт. — Если конкретные номиналы выпускаются просто ради точности, но на них невозможно совершить покупку, то система должна быть изменена — не на фундаментальном уровне, а просто так, чтобы все монеты в обращении могли быть использованы должным образом».

Многие страны — от Албании и Алжира до Вьетнама и Замбии — уже отказались от монет мелкого номинала. И Австралия, и Новая Зеландия тоже. Соединенные Штаты перестали чеканить полцента в 1857 году.

Канада отказалась от монеты в 1 цент в 2013 году, потому что ее производство обходилось дороже номинала. Трамп привел аналогичный аргумент в пользу отказа от американского пенни.

Кто уже проводит округление в Европе?

В Европе метод округления наличных средств уже используют Венгрия,Дания и Швеция. В Еврозоне Бельгия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Словакия, Финляндия, Эстония и Словакия также используют ту или иную форму округления для наличных платежей.

Опрос Eurobarometer, опубликованный в декабре 2024 года, показал, что чуть более 60 процентов респондентов в Еврозоне выступают за отказ от 1- и 2-евроцентовых монет и замену их обязательным округлением. Приверженцы этой идеи видят в ней способ сократить чеканку, обработку, сортировку и доставку мелких монет. Другие утверждают, что это шаг к отказу от наличности или хороший повод для ретейлеров поднять цены — хотя бы на несколько центов.

Разные страны могут пойти по этому пути, но найти общеевропейское решение будет непросто. К тому же при отказе от монет нужно многое учитывать: будут ли уже имеющиеся в обороте монеты по-прежнему считаться законным платежным средством? Что делать с выходящими из обращения монетами? Можно ли вообщем переделывать монеты из нескольких металлов?

Потребители в Германии по-прежнему любят наличные деньги

Джесси Крафт не считает, что отказ от монет мелкого номинала — это путь к избавлению от наличных денег. «Такие вещи уже случались, и они будут случаться снова, — констатирует он. — Одна из главных причин, по которой люди испытывают сильную приверженность физическим деньгам, — это анонимность, которую они обеспечивают».

Другие опасаются, что технология, на которую опираются цифровые деньги, может не сработать, когда наличные деньги понадобятся больше всего, например во время чрезвычайной ситуации или глобального отключения электричества.

Что касается Германии, то немцы по-прежнему любят расплачиваться наличными. По данным исследования Бундесбанка, в 2023 году наличные оставались в ФРГ самым распространенным платежным средством: его использовали здесь в 51 проценте случаев всех транзакций.

В то же время использование наличных денег снижается через онлайн-покупки и более широкое применение платежных карт и мобильных способов оплаты.

Исследование показало, что в среднем у немца в кошельке находится около 100 евро наличными — этот показатель не изменился по сравнению с предыдущими годами. Однако у респондентов не спрашивали, сколько из этой суммы приходится на мелочь.