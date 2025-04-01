ФГВФЛ готов взять на себя проблемные кредиты госбанков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) готов взять на себя бремя проблемных кредитов государственных финансовых учреждений, опираясь на свой успешный опыт работы с прекратившими существование активами банков. Об этом заявила руководитель Фонда Ольга Белай в беседе с «Интерфакс-Украина».

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Единая платформа

«У нас для этого есть абсолютно все средства, процедуры, профессиональная команда, которая знает, как с этим работать. Это органично выглядит не только для нас, но и с точки зрения инвестора», — сказала она.

По ее словам, инвесторам было проще ориентироваться, если бы все активы продавались по одинаковым правилам. Сегодня же госбанки действуют хаотично: одни выставляют лоты на Прозорро.Продажи, другие — на СЕТАМ, кто-то делит долги на мелкие части, кто-то предлагает большие пакеты.

«При таких условиях рынок неопределенный и абсолютно не структурированный. Если сконцентрировать такие продажи в одном месте, это позволит равномерно наполнять рынок активами, которые интересны разным инвесторам: кому-то розница, кому-то корпоратив, потому что государственные банки же не советуются друг с другом, когда им выставлять какие-то пулы», — отметила Белай.

Она уверена, что централизация позволила бы распределять предложение так, чтобы удовлетворить разные запросы покупателей.

Освобождение банков от бремени

Белай считает, что для госбанков передача «плохих кредитов» стала бы настоящим спасением. Вместо того чтобы тратить время и усилия на эти активы, они могли бы направить энергию на создание новых продуктов и расширение горизонтов. «Сейчас эти проблемные долги оттягивают на себя львиную долю управленческого внимания и талантов», — добавила она.

Кому решать?

На вопрос, кто мог бы принять такое решение, руководительница Фонда указала на Министерство финансов как ключевого собственника госбанков. «Он может посоветоваться со своими наблюдательными советами, насколько они считают целесообразным банку сконцентрироваться на этой части своей деятельности, какова эффективность этой работы с учетом алокации ресурсов и стоимости ресурсов внутри банка», — рассуждает Белай.

Она напомнила, что ФГВФЛ уже справился с такими гигантами, как М Р Банк и Проминвестбанк в 2022 году, а более мелкие учреждения, как «Айбокс» или «Конкорд», не создают большой нагрузки. Благодаря стабильности рынка и работе НБУ новых больших поступлений в ближайшее время не ожидается.