Расходы населения ЕС в 2023 году выросли на 0,5%, зарплаты — на 6,5%

Расходы домохозяйств в странах Европейского союза в 2023 году увеличились всего на 0,5%, сообщают в пресс-релизе статистического управления ЕС. Для сравнения, в 2022 году этот показатель вырос на 5,7%. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Расходы

Расходы населения на рестораны и гостиницы в прошлом году увеличились на 4,6%, на транспорт — на 4,3%, на отдых и культуру — на 3%.

Между тем затраты на мебель, бытовую технику и текущее обслуживание дома продемонстрировали самое существенное снижение — на 4,9%.

Кроме того, европейцы сократили расходы на продукты питания и безалкогольные напитки (-3,7%), а также алкоголь и табачные изделия (-2,2%).

Заработная плата

В 2023 году средняя заработная плата в Евросоюзе составила 37,9 тыс. евро в год, что на 6,5% больше уровня годом ранее (35,6 тыс.), говорится в сообщении Eurostat.

Самый высокий показатель зафиксирован в Люксембурге (81,1 тыс. евро), далее следуют Дания (67,6 тыс. евро) и Ирландия (58,7 тыс. евро).

Самые низкие зарплаты в Болгарии (13,5 тысяч евро), Венгрии (16,9 тысяч евро) и Греции (17 тысяч евро).