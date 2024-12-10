Минфин привлек почти 24 миллиарда от продажи облигаций

Министерство финансов 10 декабря на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 23,85 млрд грн, что на 1,23 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 22,62 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

5,26 млрд грн под 15,10% с погашением 4 февраля 2026 (на прошлой неделе ставка была 15,09%);

5,12 млрд грн под 16,19% с погашением 14 апреля 2027 года (на прошлой неделе ставка была 16,17%);

5,08 млрд грн под 16,42% с погашением 3 ноября 2027 года (на прошлой неделе ставка была 16,46%);

8,39 млрд грн под 14,59% с погашением 10 мая 2028 года (на прошлой неделе ставка была 15,22%).

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.