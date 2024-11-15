На сегодняшний день в карпатском регионе строится самое большое количество гостиниц за всю историю Украины. Значительное количество проектов привлекаеют средства частных инвесторов, однако, по мнению управляющего партнера УЛИС Евгения Лавренюка, у половины из них очень большие риски. Как при таких обстоятельствах выбирать рекреационную недвижимость для инвестиций, он рассказал на конференции «Жить на проценты».
На что обращать внимание, инвестируя в рекреационную недвижимость
«Избирать рекреационные проекты следует очень тщательно, ведь часть из них недостроится, а часть после завершения работы не будет демонстрировать те показатели доходности, которые обещает», — отметил Евгений Лавренюк.
По его мнению, первое, на что должны обращать внимание инвесторы, это опыт девелопера и управляющей компании. «Многие проекты без опыта и они сразу строят гостиницы на 200−300 номеров. Я в этом бизнесе 15 лет и еще не решился на то, чтобы строить такую большую гостиницу, потому что очень сложно сделать так, чтобы она эффективно работала», — отмечает управляющий партнер УЛИС.
Второй фактор, на который он обращает внимание, насколько этот проект долог в реализации. «Если это комплекс домов, то можно построить 5−10 домов и инвестиции будут работать. Если же речь о большой гостинице, она не начнет работать, пока не будет завершена полностью. Ищите те модели, которые более просты и быстры в реализации», — объясняет Евгений Лавренюк.
Третий важный фактор — где эти проекты основаны. То есть, говорит эксперт, происходит ли краткосрочный тренд интереса к определенному региону, будет ли это место туристически привлекательным в последующие 10−15 лет, необходимые для заработка на инвестициях. «Если вы пройдете по этим трем пунктам, то половину нынешних проектов отклоните», — убежден он.
Читайте также: Без денег и кадров: что происходит на строительном рынке Украины
В свою очередь инвесторы, отмечает Лавренюк, также интересуются у застройщиков некоторыми неочевидными вопросами. В частности, помогает ли бизнес государству, работает ли «в белую», а также будет ли в случае необходимости возможность перевезти дом в другой регион.
Комментарии - 2