На что обращать внимание, инвестируя в рекреационную недвижимость

На сегодняшний день в карпатском регионе строится самое большое количество гостиниц за всю историю Украины. Значительное количество проектов привлекаеют средства частных инвесторов, однако, по мнению управляющего партнера УЛИС Евгения Лавренюка, у половины из них очень большие риски. Как при таких обстоятельствах выбирать рекреационную недвижимость для инвестиций, он рассказал на конференции «Жить на проценты».

«Избирать рекреационные проекты следует очень тщательно, ведь часть из них недостроится, а часть после завершения работы не будет демонстрировать те показатели доходности, которые обещает», — отметил Евгений Лавренюк.

По его мнению, первое, на что должны обращать внимание инвесторы, это опыт девелопера и управляющей компании. «Многие проекты без опыта и они сразу строят гостиницы на 200−300 номеров. Я в этом бизнесе 15 лет и еще не решился на то, чтобы строить такую большую гостиницу, потому что очень сложно сделать так, чтобы она эффективно работала», — отмечает управляющий партнер УЛИС.

Второй фактор, на который он обращает внимание, насколько этот проект долог в реализации. «Если это комплекс домов, то можно построить 5−10 домов и инвестиции будут работать. Если же речь о большой гостинице, она не начнет работать, пока не будет завершена полностью. Ищите те модели, которые более просты и быстры в реализации», — объясняет Евгений Лавренюк.

Третий важный фактор — где эти проекты основаны. То есть, говорит эксперт, происходит ли краткосрочный тренд интереса к определенному региону, будет ли это место туристически привлекательным в последующие 10−15 лет, необходимые для заработка на инвестициях. «Если вы пройдете по этим трем пунктам, то половину нынешних проектов отклоните», — убежден он.

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В свою очередь инвесторы, отмечает Лавренюк, также интересуются у застройщиков некоторыми неочевидными вопросами. В частности, помогает ли бизнес государству, работает ли «в белую», а также будет ли в случае необходимости возможность перевезти дом в другой регион.