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13 сентября 2024, 15:00 Читати українською

АСВИО Банк подписал договор стратегического партнерства с Visa

Украинский банк АСВИО Банк объявил о подписании договора стратегического партнерства с лидером в сфере цифровых платежей Visa. Это сотрудничество направлено на внедрение инновационных финансовых решений, которые не только повысят качество обслуживания клиентов, но и будут способствовать дальнейшему развитию цифровых технологий в банковской сфере.

Как отметил председатель правления АСВИО Банка Евгений Шулика: «Партнёрство с Visa открывает для нас новые горизонты в области цифровизации банковских услуг. Мы стремимся создавать современные решения, соответствующие высочайшим стандартам мирового финансового рынка. Сотрудничество с Visa позволит нам обеспечить еще более комфортный и безопасный доступ к финансовым услугам для наших клиентов».

Visa, известная своими передовыми технологиями в сфере безналичных расчетов, активно инвестирует в разработку новых финансовых продуктов, решений для банков и конечных пользователей.

«Visa предлагает инновационные решения, которые наши партнёры успешно внедряют, позволяя традиционным банкам переходить на цифровые услуги и реализовывать свой потенциал. Подписание договора о стратегическом партнерстве является положительным сигналом, отражающим технологическую готовность АСВИО Банка, их открытость и желание разрабатывать новые продукты. Это открывает двери для появления новых финансовых решений, которые будут удовлетворять растущие потребности потребителей и соответствовать глобальным тенденциям развития рынка.» — отметил старший директор, глава департамента стратегических партнёрств, финтеха и совместных проектов Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы.

Сотрудничество между АСВИО Банком и Visa станет важным шагом на пути к укреплению позиций банка на украинском рынке, а также повысит уровень онлайн-банкинга в Украине, обеспечивая клиентам доступ к новейшим финансовым технологиям.

Информация о Visa

Visa (NYSE: V) — мировой лидер индустрии электронных платежей. Ежегодно Visa обрабатывает платёжные транзакции между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными организациями в более чем 200 странах. Наша миссия — объединить мир с помощью инновационной, удобной, надёжной и безопасной платёжной сети, чтобы способствовать процветанию потребителей, бизнеса и экономики. Мы убеждены, что расширение доступа для всех в экономику помогает улучшению благосостояния людей по всему миру и станет основой для глобального движения денег в будущем. Узнайте больше на сайте .

Информация об АСВИО Банке

АСВИО Банк — один из первых коммерческих банков Украины, успешная история которого насчитывает более 30 лет. За последние два года банк продемонстрировал динамичное расширение сети отделений и зарекомендовал себя как один из самых надёжных банков Украины. Особое внимание уделяется цифровизации банковских услуг. Узнайте больше на официальном сайте .

Источник: Минфин
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