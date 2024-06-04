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4 июня 2024, 15:41 Читати українською

USAID предоставит гранты на $25 миллионов малому бизнесу Украины

Проект USAID «Инвестиции для устойчивости бизнеса» объявляет о начале приема грантовых заявок для увеличения финансирования малого и среднего бизнеса Украины. Общая сумма программы составляет $25 млн. Об этом говорится в пресс-релизе организации, пишет ЭП.

Проект USAID «Инвестиции для устойчивости бизнеса» объявляет о начале приема грантовых заявок для увеличения финансирования малого и среднего бизнеса Украины.
Фото:depositphotos

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Детали программы

«К участию в программе приглашаются финансовые партнеры частной формы собственности, а именно банки, небанковские учреждения, консалтинговые компании, инвестиционные фонды, финтехкомпании, поставщики производственных ресурсов, другие посредники, юридически зарегистрированные в Украине», — говорится в сообщении.

Так, программа предусматривает предоставление двух типов грантов:

  • Гранты типа, А — «Гранты через финансовых посредников» — предлагаются для финансовых посредников, которые предложат инновационные подходы с целью удешевления финансирования для малого и среднего бизнеса, уменьшения затрат на обслуживание клиентов, а также внедрения других решений и мер, облегчающих доступ предприятий к финансовым. ресурсов Особое внимание при отборе заявок будет уделено поддержке предприятий, пострадавших от войны.

Общий объем финансирования для грантов типа, А составляет $10 млн.

  • Гранты типа Б — «Грантовое партнерство для соинвестирования в МСП» — цель создания партнерств с частными финансовыми учреждениями для софинансирования малых и средних предприятий, прежде всего пострадавших от войны (кредиты или другое финансирование от финансового учреждения в сочетании с грантами от Проекта) .

Общий объем финансирования для грантов типа Б составляет $15 млн.

По замыслу гранты должны способствовать увеличению продаж, экспорта и созданию новых рабочих мест в бизнесе и рассчитаны на реализацию в течение следующих 1−2 лет.

Конечный срок подачи заявок на получение грантов — 12 июля 2024 года. Подать онлайн заявку на получение гранта можно на портале проекта.

Источник: Минфин
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