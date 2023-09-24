Нацкомиссия допустила на рынок Украины долговые ценные бумаги США и Германии

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку по собственной инициативе предоставила допуск 50 выпускам долговых ценных бумаг, эмитентами которых являются иностранные государства. Об этом говорится в сообщении комиссии.

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Что известно

Речь идет о допуске на украинский рынок 42 ценных бумаг США и 8 ценных бумаг Германии, отметил регулятор.

Информацию о долговых ценных бумагах, эмитентами которых указанные выше иностранные государства, комиссия получила от ПАО «Национальный депозитарий Украины».

Процедура допуска осуществляется согласно нормам Положения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины (решение от 21.01.2021 № 34).

Информацию о долговых ценных бумагах иностранных государств, которые могут быть допущены НКЦБФР к обращению в Украине, и относительно которых есть заинтересованность со стороны участников рынков капитала, а также информацию об ограничениях обращения этих ценных бумаг, комиссия получает от НГУ.

Регулятор работает над расширением возможностей инвестирования в иностранные денежные инструменты и созданием российских инструментов.