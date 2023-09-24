Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку по собственной инициативе предоставила допуск 50 выпускам долговых ценных бумаг, эмитентами которых являются иностранные государства. Об этом говорится в сообщении комиссии.
Нацкомиссия допустила на рынок Украины долговые ценные бумаги США и Германии
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Что известно
Речь идет о допуске на украинский рынок 42 ценных бумаг США и 8 ценных бумаг Германии, отметил регулятор.
Информацию о долговых ценных бумагах, эмитентами которых указанные выше иностранные государства, комиссия получила от ПАО «Национальный депозитарий Украины».
Процедура допуска осуществляется согласно нормам Положения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины (решение
Информацию о долговых ценных бумагах иностранных государств, которые могут быть допущены НКЦБФР к обращению в Украине, и относительно которых есть заинтересованность со стороны участников рынков капитала, а также информацию об ограничениях обращения этих ценных бумаг, комиссия получает от НГУ.
Регулятор работает над расширением возможностей инвестирования в иностранные денежные инструменты и созданием российских инструментов.
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