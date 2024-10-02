Пережити блекаути: як забудовники забезпечують автономне живлення у новобудовах

Ринок житлової нерухомості України зазнав суттєвих змін від початку війни. І це стосується не лише цін, попиту чи законодавчих новацій. Змінюються запити покупців, найактуальнішими на сьогодні є безпека та комфорт в умовах постійних повітряних тривог і відключень світла. Як забудовники адаптуються до реалій та забезпечують автономне живлення в житлових проєктах, і на що звернути увагу при виборі квартири в новобудові, розкаже «Мінфін».

Відключення світла — проблема не одного року

Житло, у якому є автономне енергоживлення, набуває дедалі більшої ваги, і не без підстав. Адже відключення світла — реальність, з якою українцям доведеться ще довго миритися. Про це постійно попереджають урядовці та енергетики. Їхні невтішні прогнози ґрунтуються на тому, що з початку війни Україна, внаслідок масованих ракетних обстрілів, втратила близько половини своїх потужностей з виробництва електроенергії. Більшість теплових і гідроелектростанцій країни знищено. На відновлення генеруючих потужностей, навіть за підтримки міжнародних партнерів, потрібно щонайменше два роки.

«Ми розуміємо, що наступні два роки нам потрібно бути готовими до щоденних відключень, як до норми, а не критичної для нас ситуації», — заявив керівник київського Центру енергетичних досліджень Олександр Харченко.

Тривалі «темні» періоди очікуються вже цієї зими. За словами керівника програми «Енергетика» Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа, якщо температура повітря буде нижче нуля, то тривалість відключень може становити 8−10 годин на день, а якщо буде -10 — то по 18 годин.

Українці замислюються над тим, як зробити свої помешкання енергонезалежнішими, щоб максимально комфортно пережити перебої з енергопостачанням. Над вирішенням цього питання також активно працюють забудовники, дехто навіть вже виходить з конкретними рішеннями.

Автономне живлення в пріоритеті

Тенденція до будівництва житлових комплексів із автономними системами живлення, за словами експертів, з’явилася на ринку насправді давно, і спричинена вона насамперед незадовільним станом комунальних мереж.

«В містах України давно не створювали нові мережі, а існуючі — погано відновлюються. До того ж не все прозоро з підключенням до комунальних мереж — це, на жаль, монополізовані системи з відповідним шлейфом проблем. Тому автономні котельні в новобудовах віддавна є нормою, а під час будівництва нових комплексів девелопери власним коштом будували додаткові трансформатори та розподільчі станції за потреби», — зауважує Ольга Соловей, співзасновниця і керуюча партнерка «Українського клубу нерухомості».

Війна та спричинені нею виклики тільки посилили цю тенденцію.

«Сьогодні великі системні девелопери активізували пошуки способів, як забезпечити свої об'єкти електроенергією в умовах тривалих вимкнень живлення», — констатує Анна Анісімова, керівниця відділу інвестицій та аналітики «Інтергал-Буд».

Технологій, як досягти бажаного результату, є декілька. Усі вони досить дієві, однак є нюанс: не все можна безпечно та ефективно застосувати в умовах багатоповерхового, багатоквартирного об'єкта.

Найчастіше девелопери розглядають такі варіанти:

Сонячні панелі. Оснащення сонячними панелями дозволяє генерувати електроенергію в умовах обмеженого постачання. Однак для цього їх площа має бути величезною. Постає питання: де розташувати таку кількість обладнання? Для більшості багатоповерхівок — це непосильне завдання. Ще один нюанс: обсяг енергії, яку сонячні станції здатні генерувати у різний період року, не є однаковим. Навіть якщо влітку згенерованої енергії вистачатиме (що є малоймовірним в обсягах споживання багатоповерхівки), взимку буде суттєвий дефіцит.

Паливні генератори. Паливні генератори, дизельні або бензинові, є тимчасовим точковим рішенням, яке, до всього, містить в собі певну небезпеку. Якщо розглядати невеликі за площею приміщення з можливістю встановлення генераторів надворі, то це допустимо. Проте навіть за таких умов виникають додаткові завдання: слідкування за коректною експлуатацією генератора, вчасна заправка паливом тощо. Та й ціна електроенергії суттєво зростає. В обсягах споживання багатоквартирного будинку це критично.

Інверторно-акумуляторні системи. Це безпечніша та тихіша технологія. Жодних зайвих вібрацій, шуму, вихлопів — тобто комфортніше для мешканців.

Газові генератори. Ця технологія можлива до застосування у будинках із даховими газовими котельнями. Деякі девелопери вже мають такі об'єкти у своїх портфелях житлової нерухомості.

В «Інтергал-Буд» кажуть, що одними з перших відреагували на актуальний запит забезпечення живлення в житлових проєктах. Певний час компанія вивчала дане питання та визначала, яку систему резервної генерації обрати. Зрештою, зупинили свій вибір на двох технологіях.

«Ми плануємо до використання інверторно-акумуляторні системи. Але ключовим інструментом забезпечення автономного живлення вбачаємо газові генератори, що будуть встановлені на базі сертифікованих систем газових котелень на дахах будинків. Це відносно недорого, безпечно та простіше, з огляду забезпечення роботи обладнання», — зауважила керівниця відділу інвестицій та аналітики «Інтергал-Буд».

До речі, зараз забудовники почали пропонувати квартири відразу із резервним живленням потужністю до 2,5 кВт. Учасники ринку кажуть, що це цікава опція. Однак варто зауважити, що, по-перше, для нормальної роботи багатьох потужних приладів у помешканні потрібно щонайменше 5 кВт. А по-друге, не факт, що девелопер забезпечив додатково безперебійне живлення інженерних систем будинку. Адже можна мати світло у своїй квартирі, але сидіти при цьому без води.

Слід розуміти, що зробити багатоквартирний будинок повністю автономним — складно. Завдання девелопера — забезпечити роботу основних інженерних систем будівлі.

«Наша резервна система електрогенерації на базі газових генераторів забезпечуватиме щонайменше на 12 годин роботу всіх базових життєво необхідних систем будинку: опалення, водопостачання, систем протипожежного захисту, СКД, працюватимуть ліфти та освітлення в МЗК. Це той мінімум, який дозволяє мешканцям перечекати період блекаутів у відносному комфорті», — наголошує Анна Анісімова.

Ціна автономії

Додаткові зусилля девелоперів із забезпечення автономного живлення, безумовно, впливають на вартість житла. За словами Ольги Соловей, інженерні мережі складають від 10% і більше вартості всього проєкту. Закласти можливі витрати набагато легше на етапі проєктування та будівництва, ніж для готових будинків. Але в ситуації, коли ринок просів у продажах, збільшення вартості — це дуже болюче питання для забудовників.

В «Інтергал-Буд» підтверджують, що встановлення резервних систем живлення впливає на собівартість будівництва, однак не вважають це критичним, а тому вартість квадратного метра тут не переглядали.

«В будинках, які наразі перебувають в процесі зведення, компанія встановлює системи одноосібно та за власний кошт. Це інвестиція компанії у комфорт майбутніх мешканців. Зараз першочергово компанія намагається знайти ефективне рішення, що дасть людям змогу пройти опалювальний сезон комфортніше», — підкреслює Анна Анісімова.

Можливість встановлення систем резервного живлення передбачена і для будинків, що вже введені в експлуатацію. Однак тут потрібна згода мешканців і їх готовність платити. При цьому «Інтергал-Буд» бере на себе вартість проєктування та підключення системи, а саме обладнання пропонує придбати на виплат.

Ще щодо додаткових витрат — слід розуміти, що застосування будь-якої резервної системи живлення призводить до збільшення вартості комунальних послуг.

«У випадку з нашим технічним рішенням, зросте споживання газу, що неодмінно вплине на розмір платіжок. Наскільки — залежатиме від вартості та обсягу спожитого енергоносія. Однак це все ще відносно недороге рішення», — підкреслює керівниця відділу інвестицій та аналітики «Інтергал-Буд».

Вибір будинку і квартири: на що звернути увагу

При виборі об'єкта інвестування учасники ринку нерухомості радять звертати увагу не лише на наявність резервних систем живлення, а й на безпечність, ефективність та вартість подібних рішень в обслуговуванні.

«Є технології, що на початкових етапах впровадження здаються дешевшими, однак в експлуатації виявляються дорожчими. Ті ж бензинові генератори. Вони мають відносно невелику вартість, що може привабити. Однак їх обслуговування є досить дорогим», — наводить приклад Анна Анісімова.

Окрім того, за словами експертки, майбутньому власникові варто поцікавитись, де встановлене обладнання, що забезпечує автономне живлення, та наскільки це безпечно. Скажімо, генератори мають розташовуватись на вулиці, а не в приміщенні. Це питання не стільки комфорту, як безпеки, адже таке обладнання може загорітись чи взагалі вибухнути.

Вибір об'єктів, які б повністю відповідали запитам покупців, у тому числі щодо наявності автономних систем живлення, поки що не дуже широкий. За словами співзасновниці і керуючої партнерки «Українського клубу нерухомості», наразі добудовують проєкти, які були розпочаті до війни. Проте проєкти нової генерації точно вже в роботі і будуть адаптованішими під нові реалії України.