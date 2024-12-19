Рекорди індексів: час для нових інвестицій чи перегляду стратегії

Фондові індекси досягли рекордних максимумів, а результати 2024 року увійшли до п’ятірки найкращих показників із 1929 року. Ралі розширилося майже на весь ринок, проте аналітики застерігають щодо вірогідності масштабної корекції та настання періоду високої волатильності. Як діяти інвесторам у цей період, розповів «Мінфіну» інвестиційний експерт Микита Гуппал.

Наскільки позитивним є зростання ринку

S&P 500 із початку 2024 року зріс на 28%, що є одним із найкращих результатів за всю його історію. Зростання фондового ринку підживлюється стійким ринком праці, очікуваннями фіскальних стимулів та зниження податків після перемоги Дональда Трампа. Крім цього, сильний вплив мають технологічні інновації та ШІ, які стають рушійною силою для багатьох секторів економіки. Ралі розширилося на циклічні, захисні сектори та акції середньої і малої капіталізації, що підкреслює широку підтримку ринку.

Втім, не всі учасники ринку поділяють цей оптимізм. Високі оцінки акцій наближаються до рівнів, які спостерігалися напередодні краху доткомів у 2000 році. Аналітики порівнюють наявну ситуацію із серединою 1990-х років, коли тривале зростання закінчилося масштабною корекцією. Залежність ринку від позитивних очікувань та ризики волатильності змушують більшість інвесторів діяти обережно.

Чи є підстави для побоювань

Деякі інвестори та аналітики застерігають бути обачливішими та не піддаватися ейфорії зростання. Зокрема, ключовим ризиком є перегрів ринку. Серед чинників, які вказують на це:

Високі оцінки акцій. Поточний мультиплікатор P/E для S&P 500 досяг рівня 30,3, при тому, що середній рівень за останні 30 років — 16,8. Якщо брати загальну модель оцінки, то можна говорити, що акції стали дорогими. Аналітики попереджають, що такі високі оцінки створюють вразливість ринку навіть до незначних потрясінь.

Поточний мультиплікатор P/E для S&P 500 досяг рівня 30,3, при тому, що середній рівень за останні 30 років — 16,8. Якщо брати загальну модель оцінки, то можна говорити, що акції стали дорогими. Аналітики попереджають, що такі високі оцінки створюють вразливість ринку навіть до незначних потрясінь. Зниження прогнозів прибутків. Аналітики знизили очікування прибутків на 2025 рік на 0,5%, а прогнозовані продажі — на 0,3%. Це відображає слабкість у декількох ключових секторах — енергетика (-18%) та матеріали (-6%).

Аналітики знизили очікування прибутків на 2025 рік на 0,5%, а прогнозовані продажі — на 0,3%. Це відображає слабкість у декількох ключових секторах — енергетика (-18%) та матеріали (-6%). Нерівномірність зростання. Компанії за межами «Чудової сімки» зазнали зниження очікуваних прибутків на 5,5%, що підкреслює концентрацію ралі в декількох гігантах, як Nvidia та Tesla.

Компанії за межами «Чудової сімки» зазнали зниження очікуваних прибутків на 5,5%, що підкреслює концентрацію ралі в декількох гігантах, як Nvidia та Tesla. Сумніви щодо ШІ. Аналітики мають сумніви, що споживчий попит виправдає масштабні інвестиції в інфраструктуру ШІ. Водночас компанії, зокрема, «Чудова сімка» (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia, Tesla), не можуть припинити фінансування цих технологій.

Аналітики мають сумніви, що споживчий попит виправдає масштабні інвестиції в інфраструктуру ШІ. Водночас компанії, зокрема, «Чудова сімка» (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia, Tesla), не можуть припинити фінансування цих технологій. Історичні паралелі. Роки, подібні до 2024, показують, що після періодів численних рекордів ринок нерідко стикався з корекцією. У 2017 році ринок зростав, але вже у 2018-му впав на 6% через зростання ставок і геополітичну напруженість. Після рекордів 2021 року ринок у 2022-му впав на 18%, коли пандемічне зростання закінчилося, а технічний сектор почав сповільнюватися.

Проте аналіз минулих років показує, що після періодів зростання можливі як продовження ралі, так і корекція. Для прикладу, у 1964 і 1995 роках ринок зростав далі, а в 1965-му S&P 500 збільшився на 9%. Водночас у 1966 році (-13%) і 2018-му (-6%) після надмірного ралі відбувалися корекції через завищені оцінки. Поточна ситуація також може спричинити сповільнення або падіння через високі рівні оцінок.

Corporate Insider Buy/Sell Ratio

У грудні 2024 року Buy/Sell Ratio серед корпоративних інсайдерів знизився до 0,05 — одного з найнижчих рівнів за півтора десятиліття. Це свідчить про перевагу продажів над купівлею серед тих, хто добре знає реальний стан справ у компаніях.

Подібні низькі показники зазвичай характерні для перегрітих ринків поблизу історичних максимумів. У цей час інсайдери часто фіксують прибуток, адже вважають поточні ціни завищеними. У кризові періоди чи під час суттєвих корекцій вони активніше купують акції, бачачи в цьому довгострокову можливість.

Для інвесторів поведінка інсайдерів може бути додатковим орієнтиром: надзвичайно низький Buy/Sell Ratio сигналізує про необхідність обережності та переоцінки портфелів. Втім, жоден індикатор не дає гарантованих прогнозів, а збалансований підхід полягає в поєднанні цих спостережень з іншими фундаментальними та ринковими чинниками.

Глобальні дисбаланси та роль США

Поточна перевага США на світових фінансових ринках викликає занепокоєння серед інвесторів. Станом на грудень 2024 року американські компанії займають 67% індексу MSCI All-Country World Index, тоді як економіка США становить лише 26,3% світового ВВП. Крім цього, США залучили $1 трлн іноземного капіталу в боргові ринки, що вдвічі перевищує аналогічні показники єврозони.

Цей дисбаланс може дестабілізувати ринки: потік капіталу в США послаблює позиції інших регіонів і підвищує ризики валютних та економічних криз у світі. Водночас аналітики UBS вважають, що поточні оцінки ринку виправдані, а його перспективи залишаються оптимістичними. Експерти прогнозують, що глобальний ринок може увійти в «нові шалені 20-ті», які підкріплені політикою, що стимулює розвиток ШІ та відновлення економіки.

У структурі S&P 500 продовжує домінувати технологічний сектор, який збільшив свою частку з 10% у 1990-х до 33% сьогодні. BigTech-компанії демонструють вищі темпи зростання доходів (+11% проти 6% в інших секторах) і маржинальність (+24% проти 13%). Джон Столцфус, головний стратег Oppenheimer Asset Management, підвищив прогноз для S&P 500 до 7 100 пунктів — на 17% вище від поточного рівня.

Основним рушієм цього зростання він називає вплив ШІ, який сприятиме всім 11 секторам економіки, чим підвищує ефективність та якість обслуговування клієнтів. Столцфус схарактеризував впровадження ШІ, як історичний момент, та порівняв його вплив із проривом, який автомобільна промисловість принесла у 1920-х роках.

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Наскільки ірраціональним є ринок зараз

Навіть перед обличчям можливої рецесії повний вихід із позицій може бути недоцільним. Відкривати шорт-позиції зараз досить ризиково, оскільки ринки можуть залишатися ірраціональними довше, ніж інвестор здатен залишатися платоспроможним та протидіяти загальному тренду.

Що цікаво, якби інвестори орієнтувалися лише на сигнали, що передують рецесії, то у 2023 році вони могли б закрити всі позиції та пропустити один із найприбутковіших періодів.

Проте кризи — органічна частина ринкових циклів. На ринку завжди є місце, як для корекцій, так і для переломних моментів, які передують новим рекордам за індексами:

Корекції на 10% і більше відбуваються приблизно кожні 2−3 роки.

Ведмежі ринки (падіння на 20% і більше) трапляються в середньому кожні 7 років.

Ці спади не означають, що все втрачено. Після падіння завжди настає зростання, а ті, хто залишається на ринку, мають змогу скористатися цими можливостями якнайкраще.

Як діяти інвесторам

За умов, коли ринкова спільнота розділена на два протилежні табори — оптимістів і прихильників максимальної обережності, критично важливо зберігати раціональний підхід та стримувати надмірні емоції. Інвестори постають перед ключовим завданням: убезпечити портфель від можливих спадів та ефективно використовувати нагоди для отримання прибутку. Перш ніж переходити до практичних рішень, доцільно послідовно дотримуватися основних принципів:

1. Захист портфеля. Досвідчені інвестори можуть використовувати put-опціони для страхування позицій без продажу базового активу. Поточна низька вартість цих опціонів робить їх вигідним інструментом. Як і будь-яке страхування, це вимагає відмови від частини потенційного прибутку, в разі продовження зростання акцій. Однак, у разі корекції, інвестори можуть продати ці опціони, що здорожчали, і за отримані кошти докупити базові активи.

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2. Підготовка до корекції. Накопичення готівки дає можливість інвесторам усереднити позиції під час падіння цін, особливо з огляду на те, що деякі брокери нараховують 3−5% річних на залишок за рахунком. Цей варіант покриває інфляцію в доларах США і є вигіднішим за валютні депозити в українських банках. Корекції часто відкривають шанс придбати активи за вигідною ціною, тому краще мати вільні кошти для усереднення, ніж чекати відновлення цін після падіння. Ось що говорить інвесторська математика, аби «вийти в нуль» після спаду:

50% падіння → потрібно 100% зростання,

60% падіння → потрібно 150% зростання,

70% падіння → потрібно 233% зростання,

80% падіння → потрібно 400% зростання,

90% падіння → потрібно 900% зростання,

95% падіння → потрібно 1 900% зростання.

3. Довгострокові стратегії. Якщо ваша мета — довгострокове інвестування, сприймайте корекції, як можливості для поповнення портфеля за кращими цінами. Використовуйте модель DCA (Dollar Cost Averaging), яка допомагає уникнути емоційних помилок і забезпечує стабільність інвестицій. Також варто застосувати стратегію «core-satellite», де основна частина портфеля («core») складається з надійних і диверсифікованих активів, як індексні фонди чи ETF. Це забезпечує стабільність і знижує ризики. Меншу частину («satellite») можна інвестувати в динамічніші активи, такі як акції технологічних компаній чи галузеві фонди. Цей підхід гарантує надійну основу й можливість скористатися перспективними нагодами для зростання без надмірного ризику.

Попри можливі корекції у 2025 році, довгострокові перспективи ринку акцій залишаються позитивними. Історія показує, що після перегріву та спадів виникають нові можливості для зростання, особливо в інноваційних секторах, як ШІ. Інвестори, які дотримуються збалансованого підходу, диверсифікують активи та застосовують стратегію DCA, мають високі шанси скористатися відновленням.

Обережні прогнози від Vanguard, які припускали дохідність на рівні 4−6%, виявилися суттєво заниженими: у 2023 році індекс S&P 500 зріс на 26,19%, а в 2024-му — на 27%. Цей розрив між очікуваннями та реальністю наголошує на обмеженості навіть найавторитетніших оцінок та підкреслює непередбачуваність ринку. За таких умов критично важливо зберігати холодний розум, дотримуватися власної інвестиційної стратегії та уникати імпульсивних кроків, що можуть призвести до негативних наслідків.

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