Чому дохідність американських облігацій несподівано пішла вгору

Відсотки за американськими трежеріс несподівано для багатьох оглядачів почали підвищуватися, хоча дії регулятора мали призвести до зворотного. Чому на ринку виникла така ситуація, пояснив економічний експерт Аналітичного центру «Об'єднана Україна» Олексій Кущ.

Аномалія на ринку американських трежеріс продовжується. Дохідність зростає, а ціна, відповідно, знижується. Однорічні — 4,2% на вторинному ринку. Двадцятирічні — майже 4,9%. Тридцятирічні — трохи менше, попри чинник часу, — 4,8%.

Чому аномалія? Тому що зростання дохідності відбувається на тлі зниження ставки ФРС та м'якшого тренду монетарної політики Федрезерву. За логікою, всі мають очікувати на зростання ціни на облігації і не розпродувати свої портфелі (теоретично — завтра буде дорожче).

Але це теоретично. А на практиці — падіння ціни і зростання дохідності трежеріс.

Схожа аномалія відбувалася і у вересні-жовтні 2024 року на стику двох бюджетних років. Але вона могла бути пояснена залученням нових боргів для закриття бюджетування, що досить часто призводить до зростання дохідності облігацій Мінфіну США.

Певний вплив бюджетний чинник має і зараз — у контексті формату тимчасового бюджетування.

Але все ж таки, за цією тенденцією є якесь негативне очікування інвесторів щодо макрофіну США найближчими роками. Хоча інверсії трежеріс поки що немає — це коли дохідність довгих облігацій нижча, ніж дохідність коротких (зазвичай, порівнюють 1 і 10 років). А виходячи з чинника часу та вартості інвестицій у тимчасовому горизонті, що довше — то має бути високодохідніше для компенсації ризиків.

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Наразі чинника інверсії немає — дохідність коротких нижча за довгі. Отже, немає і значного ризику рецесії економіки США, коли ставки падають і відбувається інверсія трежеріс.

Найімовірніше, інвестори почали закладати до ціни трежеріс ризик зміни боргової політики США.