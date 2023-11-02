5 викликів для НБУ на фоні стабільної гривні

Національна валюта тримається завдяки значній допомозі західних союзників, але на цьому фоні перед Нацбанком постають нові виклики. Які саме, і як на них варто реагувати НБУ , розповів фінансовий аналітик Віталій Шапран . «Мінфін» публікує ключові тези.

Не переймайтесь, гривня не потоне. Хоча місцеві няньки її вже заняньчили, але ліки від західних родичів надходять в обсягах, що призводять до зростання золотовалютних резервів, до речі, не тільки валових, але й чистих.

Держборг до ВВП на рівні 100% і більше — не проблема. Зовнішній борг від офіційних кредиторів (США, ЄС та МВФ тощо) витісняє внутрішній, за умови стабільного курсу гривні чи ревальвації це призводить до зниження витрат на обслуговування державного боргу. Якщо Туреччина позичає зараз під 10−11−12%, то в нашому портфелі запозичення до 5%, і то через зростання рівня ставок у ЄС та США. Тему нових запозичень або списань боргів Уряду варто розвернути на переговори про конфіскацію російських активів: це вигідно і справедливо.

П’ять головних проблем НБУ

1) Зависока облікова ставка НБУ відібрала у бюджету десь 20 млрд грн прибутку НБУ та пригальмувала економічне відновлення.

2) Малювання наддохідності за ОВДП у портфелі НБУ зі збитками Держбюджету на рівні близько 18 млрд грн.

3) Перекриття каналу запозичень Мінфіну за адекватною ціною через ОВДП десь на 200 млрд грн.

4) Нерозуміння природи інфляції та оптимальності її рівня під час війни.

5) Порушення стандартів корпоративного управління командою очільника НБУ.

Виклики для НБУ

Тактичний — нарешті почати реформи фінансового сектору, які унормують рівень конкуренції та забезпечать появу нових секторів (ринків), зроблять умови кредитування в Україні прийнятнішими.

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Стратегічний — підготовка монетарного середовища для прийняття допомоги для відновлення України в сумі завданих збитків.