1 грудня 2025, 16:00

«Плати зручно — вигравай легко»

Ідея Банк впровадив акцію, яка вже наробила шуму: покупки стають легшими, а шанси виграти iPhone 17 — реальними.

Приєднатись до акції легко та просто, адже банк поєднав комфорт сервісу оплата частинами зі справжнім азартом святкового сезону. Тепер кожна покупка може не тільки стати доступнішою, а й принести власнику стильний iPhone 17 або корисну Мультипіч Tefal.

Суть акції максимально проста: достатньо оформити оплату частинами на суму від 8 000 грн у будь-якого партнера Ідея Банку — і покупка автоматично бере участь у розіграші. Кожна нова покупка = новий шанс. Саме цю прозорість і легкість умов зараз активно відзначають клієнти: не треба нічого додатково реєструвати, заповнювати чи відправляти — усе працює в момент оформлення.

Акція ідеально потрапила у сезон, коли українці активно шукають подарунки та оновлення до свят. Сервіс оплата частинами дозволяє розподілити витрати на зручні платежі без переплат, тож учасники отримують подвійний ефект: і купують простіше, і мають реальний шанс виграти техніку.

Особливо приваблює те, що усі податки та інші обов’язкові платежі, пов’язані із наданням подарунків здійснюються Ідея Банком. Без додаткового фінансового навантаження на клієнта. Це підкреслює прозорість акції, а переможців банк публікує відкрито на своєму сайті.

А ще клієнти які ще не мають карти Ідея банк зможуть також купити товар та оплачувати частинами відразу подавши заявку у магазинах Партнера та стати учасником акції.

За відгуками учасників, ця акція стала однією з найяскравіших на ринку: вона не лише про виграші, а про відчуття свята та легкість покупок. І, схоже, саме за це її вже полюбили клієнти.

Коротко: купувати легко, платити частинами зручно, а виграти крутий приз тепер може кожен.

Акція триває з 24.11.2025 року по 25.01.2026 року та діє на території України, за винятком тимчасово окупованих територій України, на якій органи державної влади України не здійснюють свої повноваження.

Бажаєте прийняти участь в акцій? Переходьте за посиланням та залишайте заявку — https://cutt.ly/Ltyj6Yw5
Детальні умови акції за посиланням

