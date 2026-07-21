Земля як інвестиція: чи варто купувати ділянки в Україні зараз (відео)

Через п’ять років після відкриття ринку землі в Україні цей актив поступово переходить із категорії «майна для оренди» у формат інвестиційного інструменту. За словами Андрія Усенка, CEO та співзасновника компанії « Твоє Коло », український ринок уже вийшов на стабільні темпи роботи, а потенціал зростання вартості землі залишається значним.

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До запуску реформи близько 7 млн українців володіли майже 28 млн гектарів сільськогосподарської землі, але могли лише здавати її в оренду. Після відкриття ринку власники отримали можливість продавати свої ділянки, а з 2024 року до купівлі землі отримали доступ і юридичні особи.

За оцінкою Усенка, зараз в Україні щомісяця продається близько 30 тис. гектарів землі. Це відповідає приблизно 1,2−1,3% обороту ріллі на рік — показник, який уже наближається до рівня розвинених європейських ринків.

Земля як довгостроковий актив

Попит на землю поступово зростає не лише з боку аграрного бізнесу. На ринок заходять інвестиційні фонди та приватні інвестори, які шукають альтернативу традиційним інструментам збереження капіталу.

«Земля — це захисний актив, і його порівнюють на рівні з золотом — низькоризиковий, але з досить високим потенціалом дохідності», — зазначив Андрій Усенко.

За його словами, головна перевага землі полягає у довгому горизонті інвестування. На відміну від нерухомості, яка потребує ремонту та поступово втрачає актуальність, земля може десятиліттями генерувати дохід через оренду та зростання вартості.

При цьому експерт наголошує, що інвестиції в землю не є короткостроковим інструментом. Оптимальний горизонт для такого активу складає близько 4−6 років і більше.

Вибір ділянки — головний ризик

Війна суттєво вплинула на карту цін. Найбільший дисконт отримали території поблизу кордону з Росією та районів бойових дій. Водночас у таких регіонах частина інвесторів бачить потенціал після завершення війни.

На вартість землі впливають не лише безпекові фактори. Серед основних критеріїв — якість ґрунтів, кількість опадів, прибутковість аграрного виробництва, конкуренція між орендарями та умови чинних договорів оренди.

«Найбільший ризик інвестування в землю — помилитися з вибором активу», — пояснив Усенко.

За його словами, проблема може бути не у самій землі, а у неправильному виборі регіону чи конкретної ділянки. Наприклад, земля з одним великим орендарем навколо може мати нижчу ліквідність через відсутність конкуренції.

Потенціал зростання

У країнах Європи сільськогосподарська земля останніми роками дорожчала приблизно на 8% у рік у євро, за оцінками компанії «Твоє Коло». В Україні потенціал може бути вищим через те, що ринок перебуває на ранньому етапі розвитку.

Однак експерти радять не розглядати землю як єдиний актив у портфелі. За словами Усенка, інвестиції мають бути диверсифікованими, а земля може стати однією зі складових довгострокової стратегії збереження та примноження капіталу.

Після завершення війни додатковим фактором розвитку ринку може стати прихід більшої кількості інвесторів і капіталу. Це здатне посилити конкуренцію за якісні ділянки та підтримати подальше зростання їх вартості.

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