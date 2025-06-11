Інвестиційна група Concorde Capital (Київ) за кілька місяців планує запустити мобільний застосунок «Статок» як маркетплейс для широкого кола інвесторів, повідомив засновник і CEO групи Ігор Мазепа на форумі Forbes Money, пише «Інтерфакс-Україна».
11 червня 2025, 19:10
Concorde Capital запустить маркетплейс «Статок» для інвесторів
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Що відомо
«Це буде такий маркетплейс — місце, де ми будемо зводити компанії, які потребують капітал, з тими інвесторами, хто хоче проінвестувати: залежно від ризику, від профілю ризику, від очікувань, від строку, IRR і так далі», — пояснив Мазепа.
На його думку, в країні наразі є величезний місцевий локальний ресурс, як доларовий, так і гривневий.
«Подивіться: по суті, мільярди доларів проінвестовано в Карпати. Це гроші, які інвестуються локально. І ми в Concorde хочемо залучити ці гроші, щоб ми разом могли за ці кошти розвивати країну», — зазначив інвестбанкір.
За його словами, мова йде про залучення різного класу інвесторів.
Джерело: Мінфін
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