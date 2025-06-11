Concorde Capital запустить маркетплейс «Статок» для інвесторів

Інвестиційна група Concorde Capital (Київ) за кілька місяців планує запустити мобільний застосунок «Статок» як маркетплейс для широкого кола інвесторів, повідомив засновник і CEO групи Ігор Мазепа на форумі Forbes Money, пише «Інтерфакс-Україна».

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Що відомо

«Це буде такий маркетплейс — місце, де ми будемо зводити компанії, які потребують капітал, з тими інвесторами, хто хоче проінвестувати: залежно від ризику, від профілю ризику, від очікувань, від строку, IRR і так далі», — пояснив Мазепа.

На його думку, в країні наразі є величезний місцевий локальний ресурс, як доларовий, так і гривневий.

«Подивіться: по суті, мільярди доларів проінвестовано в Карпати. Це гроші, які інвестуються локально. І ми в Concorde хочемо залучити ці гроші, щоб ми разом могли за ці кошти розвивати країну», — зазначив інвестбанкір.

За його словами, мова йде про залучення різного класу інвесторів.