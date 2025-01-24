BitCapital розповіла, як легалізація криптовалют вплине на обсяги кредитування у 2025 році

У 2025 році ринок кредитування стане одним із ключових факторів економічного зростання. Експерти BitCapital зазначають, що стабілізація економіки, збільшення доходів населення та впровадження сучасних фінансових технологій створять сприятливі умови для розвитку цього сегмента. Разом із традиційними банківськими послугами активно розвиватимуться нові фінансові інструменти, такі як криптопозики, які вже зараз привертають увагу споживачів та бізнесу.

Зростання ринку кредитування

Показники ринку кредитування демонструють позитивну динаміку. Аналітики BitCapital спільно з Національним антикорупційним бюро України прогнозують, що у 2025 році обсяги кредитування малого та середнього бізнесу (МСБ) зростуть на 30% порівняно з 2024 роком. Причинами такого зростання є:

Попит на додаткові фінансові ресурси. Бізнесу потрібні кошти для розширення, модернізації та інновацій.

Сприятливі умови кредитування. Завдяки стабілізації економіки та зниженню відсоткових ставок підприємці отримують вигідніші умови для залучення коштів.

Державна підтримка. Програми підтримки малого та середнього бізнесу стимулюють кредитування цього сегмента.

Водночас споживчі кредити також залишаються популярними серед населення. У третьому кварталі 2024 року попит на такі кредити зріс завдяки покращенню споживчих настроїв та доступності позик. Очікується, що у 2025 році ця тенденція продовжиться.

Історія криптокредитування

Криптокредитування — це відносно новий сегмент фінансового ринку, який активно розвивається з 2017−2018 років. Воно з’явилося як відповідь на потреби власників цифрових активів, які шукали альтернативні способи отримання фінансування.

В Україні цей сегмент почав розвиватися після 2020 року, коли інтерес до криптовалют зріс серед населення. Унікальність криптокредитів полягає у використанні цифрових активів як застави. Позичальник може внести криптовалюту в заставу та отримати позику у фіатній валюті або іншій криптовалюті.

Основна перевага криптокредитів — швидкість та зручність. Процес оформлення займає лічені хвилини, і позичальнику не потрібно надавати довідки про доходи чи інші документи.

Особливості криптокредитування

Криптокредитування має кілька переваг, які відрізняють його від традиційних фінансових продуктів:

Простота процесу. Для оформлення позики достатньо внести криптовалюту в заставу та підтвердити угоду. Гнучкі умови погашення. Позичальники мають можливість достроково погасити позику без штрафів. Доступність. Отримати криптокредит можуть як фізичні особи, так і бізнес.

Ці особливості роблять криптокредитування привабливим для різних категорій споживачів.

Тренди криптокредитування у 2025 році

Очікувана у 2025 році легалізація криптовалют в Україні стане важливим кроком для розвитку криптокредитування. Регулювання цього сегмента підвищить довіру до криптовалютних фінансових продуктів, що дозволить залучити більше клієнтів.

Світова практика демонструє високі темпи зростання криптокредитування. За даними міжнародних досліджень:

У 2024 році глобальний ринок криптопозик зріс на 40%.

Середній розмір позики збільшився на 20%.

Криптопозики поступово витісняють мікрофінансові організації завдяки вигідним умовам та прозорості.

Легалізація криптовалют дозволить впровадити механізми захисту прав позичальників та створити сприятливі умови для інвесторів.

Потенціал криптокредитування в Україні

Україна має великий потенціал для розвитку криптокредитування. Завдяки легалізації криптовалют та впровадженню регулювання, користувачі отримають доступ до зручних, сучасних фінансових продуктів.

Для бізнесу криптопозики стануть вигідним інструментом залучення коштів. Відсутність необхідності подавати документи про доходи, швидкість оформлення та прозорі умови роблять ці послуги привабливими для підприємців.

З іншого боку, фізичні особи також оцінять переваги криптокредитів. Зростання довіри до цифрових активів та доступність фінансових послуг сприятимуть розширенню цього сегмента.

Глобальні перспективи криптокредитування

Глобальний ринок криптопозик продовжує зростати. У 2025 році очікується подальше розширення цього сегмента завдяки:

Поширенню цифрових активів як основного фінансового інструмента.

Інноваціям у фінансових технологіях, які спрощують доступ до криптокредитування.

Легалізації криптовалют у різних країнах, що створює сприятливі умови для користувачів.

Криптокредитування — це не лише сучасний інструмент, але й важливий елемент нової економіки, яка базується на цифрових технологіях.

Україна має всі шанси стати одним із лідерів у цій сфері завдяки прогресивному підходу до регулювання криптовалютного ринку та високому рівню зацікавленості населення у нових фінансових продуктах.

У результаті, розвиток криптокредитування сприятиме не лише економічному зростанню, але й підвищенню фінансової грамотності населення та формуванню нових стандартів у сфері фінансових послуг.