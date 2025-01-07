Finance.ua разом із колегами з порталу Мінфін запустили опитування «Ключ до фінансового комфорту», яке допоможе краще зрозуміти фінансові звички та потреби українців.
7 січня 2025, 14:26
Акцію «Ключ до фінансового комфорту» подовжено до 9 січня
Чому це важливо
Ваші відповіді дозволять нам зрозуміти, які послуги є найбільш актуальними сьогодні.
На основі цієї інформації ми розробимо сервіси, які відповідатимуть вашим потребам та зроблять фінансове життя легшим і комфортнішим.
Ваш час коштує грошей, тому учасники опитування матимуть змогу виграти 5000 гривень.
15 хвилин вашого часу = кращі послуги для всіх + шанс виграти 5 000 гривень щотижня!
Перші Грошові Заохочення вже надіслані двом Переможцям!
Пройдіть опитування до завершення Акції — не пропустіть можливість виграти приз!
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Джерело: Мінфін
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