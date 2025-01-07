Акцію «Ключ до фінансового комфорту» подовжено до 9 січня

Finance.ua разом із колегами з порталу Мінфін запустили опитування «Ключ до фінансового комфорту», яке допоможе краще зрозуміти фінансові звички та потреби українців.

Чому це важливо

Ваші відповіді дозволять нам зрозуміти, які послуги є найбільш актуальними сьогодні.

На основі цієї інформації ми розробимо сервіси, які відповідатимуть вашим потребам та зроблять фінансове життя легшим і комфортнішим.

Ваш час коштує грошей, тому учасники опитування матимуть змогу виграти 5000 гривень.

15 хвилин вашого часу = кращі послуги для всіх + шанс виграти 5 000 гривень щотижня!

Перші Грошові Заохочення вже надіслані двом Переможцям!

Пройдіть опитування до завершення Акції — не пропустіть можливість виграти приз!