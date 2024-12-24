Криптокредитування замість позик МФО: BitCapital розповів про новий тренд

Ринок мікрофінансових організацій (МФО) в Україні у 2024 році активно розвивається, відповідаючи на потреби населення в умовах економічної нестабільності. Проте, за видимою простотою та доступністю кредитів у МФО , приховані високі ризики та невигідні умови. За 2024 рік громадяни підписали у 1,5 раза більше договорів, ніж у 2022−23 році, однак значно менше, ніж у 2021. Також суттєво збільшився загальний розмір заборгованості за мікропозиками. Детальніше про ситуацію на ринку розбирають спеціалісти BitCapital Навіщо люди звертаються до МФО? Статистика від спеціалістів BitCapital: Спочатку нагадаємо, що мікрофінансова організація — це небанківська установа, яка зазвичай видає позики невеликого обсягу на короткий термін (у середньому 10−20 діб), рідше пропонує інші послуги, такі як страхування, зберігання коштів тощо. Сьогодні більшість МФО пропонують кредити онлайн , однак готівкові позики також залишаються досить актуальними. Згідно з результатами соціологічного дослідження «Споживче мікрокредитування в Україні під час воєнного стану», проведеного наприкінці 2023 — на початку 2024 року Асоціацією українських банків, дослідницькою компанією «Рісерч.Юей» та Інститутом соціології НАН України, послугами мікрофінансових організацій (МФО) користуються майже 13% дорослого населення України. Від початку повномасштабного вторгнення попит на мікрокредити суттєво зріс, переважна кількість споживачів беруть займи, щоб «дожити до зарплати».

Основні причини включають:

Потребу закрити витрати до зарплати (47%);

Купівлю ліків (21%) та оплату невідкладних витрат (15%);

Проблеми з доступом до традиційного банківського кредитування через погану кредитну історію або відсутність довідки про доходи. (17%)

BitCapital переконані, що популярність МФО обумовлена їхньою швидкістю: ухвалення рішення за 5−10 хвилин і мінімальні вимоги до документів. Але це не завжди гарантує безпеку чи вигідні умови.



Ненадійність традиційних МФО

Попри популярність МФО, їхні умови часто несприятливі:

Приховані платежі. Навіть із номінально низькими ставками клієнти стикаються з додатковими витратами. Високі штрафи за прострочення. Невиплата у визначений термін може збільшити суму боргу в рази. Ризики конфіденційності. У разі заборгованості деякі організації передають боржників колекторським фірмам.

Багато клієнтів відзначають, що їхні фінансові труднощі посилюються після звернення до МФО. Тому на думку спеціалістів BitCapital, інноваційні рішення, такі як криптопозики, стають дедалі популярнішими.

Проблеми, пов’язані з ненадійними мікрофінансовими організаціями, особливо стосуються тих, які працюють офлайн:

Офлайн мікрофінансові організації часто створюють ризики для клієнтів через високі відсоткові ставки, які можуть перевищувати законодавчі обмеження.

Це призводить до значного збільшення реальних річних витрат, що ускладнює фінансове становище позичальників. У разі несвоєчасного погашення кредиту накладаються великі штрафи, які можуть суттєво збільшити загальну заборгованість.



Крім того, такі організації часто не пропонують варіантів реструктуризації боргу чи відстрочки у випадках фінансових труднощів, що залишає позичальників без можливості знайти вихід зі складної ситуації.



Ці проблеми демонструють особливі ризики, пов’язані з офлайн МФО, де процеси кредитування та роботи з боржниками часто менш контрольовані та прозорі. Тому варто ретельно вивчати умови та шукати альтернативи з надійною репутацією.

Чому спеціалісти BitCapital вважають, що криптокредитування є кращим вибором?

З огляду на можливу легалізацію криптовалют в Україні в наступному році, цей напрямок може отримати додатковий розвиток, що позитивно вплине на доступність та безпеку криптокредитування.



Легалізація криптовалют в Україні сприятиме розвитку криптокредитування, дозволивши офіційно регулювати ринок і розвивати нові фінансові продукти, такі як криптопозики.

Офіційне визнання криптовалют створить правову основу для діяльності криптовалютних компаній, що підвищить довіру до таких фінансових інструментів і зменшить ризики.



BitCapital вважають, що легалізація криптовалют може стати важливим кроком до розвитку криптокредитування в Україні, але для цього необхідно ретельно розробити регулювання та податкову політику.

Хоча ринок МФО пропонує швидке кредитування, реальні умови часто роблять ці послуги небезпечними для фінансової стабільності клієнтів.



Після легалізації криптовалюти та прийняття відповідних законів, криптопозики стануть повноцінною одиницею позик, на більш вигідних умовах та почнуть витісняти слабші МФО, через кращу процентну ставку, зручність та багато інших факторів лояльних для клієнтів.