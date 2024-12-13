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13 грудня 2024, 13:30

AVAX і Chainlink власникам увага: придбання DeFi-токена за $0.06 може дати $100 на $150,000 до 2025 року

Новий DeFi-токен, вартістю лише $0.06, викликає ажіотаж завдяки своєму потенціалу до багаторазового зростання до 2025 року. Власники AVAX і Chainlink можуть зацікавитися цією можливістю, оскільки ранні інвестиції в цей проєкт здатні перетворити скромні $100 на неймовірні $150,000. Це може стати наступним великим відкриттям у світі криптовалют.

CYBRO вийде на біржі раніше запланованого після зростання на 450% і пресейлу на $7 мільйонів
CYBRO, багатоланцюгова платформа, заснована на ШІ, прискорює вихід на великі біржі після вражаючого успіху пресейлу. Платформа залучила $7 мільйонів інвестицій і майже 20,000 інвесторів, закріплюючи свої позиції як лідер інновацій у децентралізованих фінансах.
Під час пресейлу ціна токена CYBRO зросла на 450% — з $0.01 до $0.055. Очікується, що дебют токена на великих біржах, включаючи Gate.io, відбудеться 14 грудня зі стартовою ціною $0.06.

Приєднуйтесь до руху CYBRO перед повним розкриттям його потенціалу

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CYBRO прагне демократизувати доступ до децентралізованих фінансів за допомогою інструментів для стейкінгу, фармінгу та кредитування. Основні досягнення пресейлу включають:

  • Запуск застосунку CYBRO: Понад 30 сховищ із конкурентними APY, відповідних різним інвестиційним стратегіям.

  • Blast Index: Проста функція для інвестицій «в один клік», інтегрована з кредитними протоколами.

  • Зростання платформи: Створено основу зручної та орієнтованої на користувача DeFi-екосистеми.

Дорожня карта платформи до 2025 року передбачає розвиток на основі існуючої бази, зокрема впровадження таких передових функцій, як левередж-фармінг, агрегатори кредитування та вдосконалені інструменти на базі штучного інтелекту.

Лістинг CYBRO відбувається на тлі зростаючого інтересу до фінансових платформ, що керуються ШІ. Завдяки успіху пресейлу та запланованій стартовій ціні $0.06, проєкт, як очікується, приверне увагу як роздрібних, так і інституційних інвесторів.

У переддень дебюту на ринку поєднання міцних фундаментальних показників і швидкого зростання робить CYBRO проєктом, за яким варто стежити в швидкозмінному середовищі DeFi.

Готуйтесь до злету: успіх пресейлу CYBRO — це лише початок.

Ціна Avalanche (AVAX) може досягти $73 завдяки нещодавньому зростанню
AVAX наразі торгується в діапазоні від $47.46 до $58.23. За останній місяць ціна зросла на 41.10%, а за півроку — на 66.69%. Можливий тест рівня опору на $62.42. У разі його прориву ціна може досягти $73.19, що принесе близько 25% прибутку від поточних рівнів. Однак у разі падіння підтримка очікується на рівні $40.89 або нижче — на $30.13. Ці рівні будуть ключовими для подальшого руху монети.

Chainlink (LINK) зростає, але стикається з важливими рівнями опору
LINK продемонстрував значне зростання: понад 20% за останній тиждень і майже подвоєння вартості за місяць. Наразі токен торгується в діапазоні $20.68-$29.49 і перебуває вище своїх 10-денних і 100-денних ковзних середніх. Однак індекс відносної сили (RSI) становить 87.66, вказуючи на перекупленість. Найближчий рівень опору — $32.86. Якщо LINK подолає його, наступна ціль — $41.67. Можливий відкат може призвести до тестування підтримки на рівні $15.24.

Висновок
Незважаючи на перспективи AVAX і Chainlink, їхній короткостроковий потенціал може бути обмеженим. На відміну від них, CYBRO пропонує унікальні можливості. Використовуючи ШІ для агрегації доходності в мережі Blast, CYBRO забезпечує максимальну ефективність заробітку. Проєкт пропонує високі винагороди за стейкінг, ексклюзивні еірдропи та кешбек за покупки, спрощуючи депозити та виведення коштів. CYBRO привертає увагу великих інвесторів та інфлюенсерів завдяки своєму підходу до прозорості, якості та відповідності нормативам. З початком бичачого ринку 2024 року рання інвестиція в CYBRO може принести значний прибуток.

Сайт: cybro.io

Джерело: Мінфін
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