З початку великої війни польські підприємці зареєстрували в Україні майже 300 акціонерних товариств

Після 1 000 днів з початку повномасштабної російської агресії польський бізнес все ще розраховує на широку економічну співпрацю з Україною. Про це повідомляє Rzeczpospolita.

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За словами банкіра Якуба Карновського з Кредобанку, Україна може стати такою самою можливістю для польських компаній, як Польща була для німецьких підприємців на початку 90-х.

Хоча війна не закінчується, польські компанії не виходять з України. За даними Польсько-української господарчої палати (PUIG), з початку війни польські підприємці зареєстрували в Україні майже 300 акціонерних товариств.

«Хоча більшість із них мають невеликий капітал, вони є плацдармом для подальшого розширення», — зазначив Яцек Пєхота, президент PUIG.

Для перспектив польських підприємств, зацікавлених в українському ринку, вирішальною буде здатність долучитися до відновлення країни після закінчення війни.

Польське агентство інвестицій і торгівлі вже зібрало 3 022 зацікавлені компанії, наприклад, будівельної, IT/ICT, машинобудівної, фармацевтичної, медичної промисловості та автомобільної промисловості.

Як наголошує PUIG, велику допомогу польським компаніям в Україні вже надають Bank Gospodarstwa Krajowego та KUKE. Але набагато ширші можливості експансії на український ринок відкриє програма ЄС Ukraine Facility, яка покликана залучити інвестиції шляхом надання гарантій на 7 млрд євро.

Польські компанії чекають рішення свого уряду щодо участі в цій програмі, оскільки це може вплинути на їх конкурентоспроможність порівняно з компаніями з інших країн ЄС.