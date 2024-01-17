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17 січня 2024, 8:50

У 2024 році ви зможете заробляти 400 доларів на день, не працюючи. Найкраща платформа для хмарного майнінгу

Після років пандемії та глобальної кризи більшість людей почали шукати способи пасивного заробітку, адже навіть надійна та стабільна робота може зникнути в будь-який момент в такі нестабільні часи.

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Серед багатьох варіантів ми хотіли б виділити хмарний майнінг біткоїнів і розповісти про нього докладніше.

Криптовалюти зараз є важливим платіжним засобом, а також інструментом для заробітку. І ця тема набирає обертів, оскільки все більше країн починають регулювати криптовалюти, визнаючи та легалізуючи їх. Однак майнінг криптовалют традиційним методом непростий — він вимагає не тільки великих фінансових вкладень в технічну сторону процесу, але і технологічних знань, щоб все працювало злагоджено і коректно.

Саме тому платформа хмарного майнінгу SunMiner відкриває свої двері для нових користувачів — всіх, хто хоче майнити і отримувати прибуток без зайвих складнощів.

Чому варто вибрати SunMiner?

Обираючи платформу для хмарного майнінгу біткоїнів, важливо знайти надійність, простоту у використанні та доступність. Знаючи ці нюанси, компанія sunminer.com приділила їм особливу увагу і всі користувачі отримують їх на 100%.

  • Професійна технічна підтримка допоможе коректно і доступно вирішити будь-яку проблему з роботою платформи за лічені хвилини.

  • Найкраще обладнання для безперебійної роботи від Bitmain, Canaan та Nvidia буде добувати для вас біткоїн цілодобово.

  • Надійна система виплат завдяки автоматичній роботі систем — користувачі отримують дохід від хмарного майнінгу на sunminer.com кожні 24 години.

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  • Покриття понад 100 країн світу та хешрейт 10EH/s.

  • Висококваліфіковані ІТ-спеціалісти та блокчейн-інженери забезпечують високоефективну роботу всіх систем.

  • Для початку роботи достатньо зареєструватися в один клік — жодних складних налаштувань та багатогодинного навчання. Платформа бере на себе турботу про програмне та апаратне забезпечення.

  • Платформа працює легально та прозоро, з необхідними ліцензіями та дозволами.

  • Для кожного нового користувача передбачений вітальний бонус та зручна реферальна система із заохочувальним бонусом у розмірі 3%. Такий підхід дозволяє отримувати необмежений прибуток від хмарного майнінгу з мінімальними вкладеннями.

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  • Є варіанти зручних пакетів на будь-який фінансовий рівень та потреби. Початкова інвестиція може становити всього $10!

Для отримання додаткової інформації натисніть, щоб завантажити офіційний додаток SunMiner.

Користувачі Android натисніть, щоб завантажити SUNminer Користувачі Apple натисніть, щоб завантажити SUNminer

Джерело: Мінфін
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