Тріумф «Мавки», шортлист «Оскара» та ще 10 креативних перемог України за кордоном

«20 днів у Маріуполі» — за крок до «Оскара»

Документальна стрічка «20 днів у Маріуполі» журналіста Мстислава Чернова увійшла до шорт-листа 96-ї премії «Оскар» у двох номінаціях — «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» і «Найкращий документальний фільм». Номінантів на нагороду Американської кіноакадемії оголосять 23 січня 2024 року. Жоден із фільмів, які Україна висувала на «Оскар», ще не потрапляв до списку номінантів.

Чернов разом із колегами з Associated Press — Євгеном Малолєткою та Василісою Степаненко — були єдиними представниками міжнародних ЗМІ, які документували наслідки бойових дій та артилерійських обстрілів Маріуполя на початку вторгнення. Чернов відзняв приблизно 30 годин відео, у новини вдалося передати хвилин 40.

«Багато матеріалу не можеш вмістити в новинах, але можеш у кіно — там інша структура будування наративу, бо більше часу можна вкласти в сюжет», — розповідав Малолєтка у травні цього року.

«20 днів у Маріуполі» перемогла у конкурсі документальних фільмів фестивалю Sundance. Троє репортерів отримали Пулітцерівську премію, а Чернов і Малолєтка — премію «За свободу преси» від «Репортерів без кордонів».

Стрічка зібрала понад 531 000 грн в українському прокаті у перший вікенд. Нині її бокс-офіс становить понад 2 млн грн.

«Мавка» — на екранах 148 країн світу

«Мавка» стала першим українським мультфільмом, який побачили у 148 країнах. Лише у закордонному прокаті вона зібрала $15,8 млн, свідчать дані Media Business Reports. Найбільше квитків — 551 000 — придбали у Франції, зібравши бокс-офіс у $4,1 млн, за даними Box Office Mojo. За зборами першого дня мультфільм посів першу позицію серед прем'єрних релізів, а за результатами премʼєрного тижня опинився в п’ятірці найкасовіших фільмів Франції.

На другому місці за кількістю проданих квитків — Польща, де їх придбали 480 000. Третє місце зі 188 000 квитків посідає Італія. Зібрані бокс-офіси сягнули $2,2 млн та $1,3 млн відповідно, свідчать дані Box Office Mojo.

В Італії «Мавка» стала п’ятим найкасовішим анімаційним фільмом 2023 року, а у Португалії посіла перше місце серед незалежних анімаційних дебютів 2023-го та друге — серед усіх анімаційних релізів 2023 року.

Український серіал «Перші дні» на Netflix

З вересня 2022-го на Netflix зростає кількість фільмів і серіалів українського виробництва. Впродовж 2023-го їх кількість збільшилася до близько 50 з 20. Зокрема, на сервісі з’явилися «Люксембург, Люксембург» Антоніо Лукіча, «Мирний-21» Ахтема Сеїтаблаєва, «Памфір» (2022) Дмитра Сухолиткого-Собчука.

«Можливо, колись Netflix опублікує дані переглядів національного контенту. Вони вражають», — казав у жовтні співзасновник FILM.UA Group Сергій Созановський на медіафорумі Kyiv Media Week.

У грудні Netflix опублікував звіт за січень-червень 2023-го. Перший сезон «Слуги народу» на сервісі набрав 900 000 переглядів, другий — 500 000. Серіали «І будуть люди» та «Спіймати Кайдаша» — по 300 000 переглядів.

«Національний контент досягнув рівня, коли він добре працює на різних майданчиках, це комерційно привабливо», — казав Созановський на медіафорумі.

Серед здобутків співпраці — серіал «Перші дні» — перший проєкт, прем'єра якого відбулася на Netflix. Це один із поки рідкісних кейсів, коли сервіс купив українське кіно ще на етапі виробництва.

Бренд adidas з українським відтінком

Спортивні костюми і сукні у техніці печворк, джинсові куртки та сумки, прикрашені шипами із футбольних бутсів. У липні 2023-го вийшла спільна колекція української дизайнерки Ксенії Шнайдер і бренду adidas. Forbes оцінює оборот виробника спортивного одягу та аксесуарів у $23,4 млрд.

Колаборація українського бренду Ksenia Schnaider із гігантом світового ритейлу — перемога для всієї галузі. «Це перетворює нашу індустрію на повноцінного гравця світової і прирівнює український бренд до глобальних», — казав Forbes дизайнер Іван Фролов.

В Україні продажі стартували 1 серпня. Анонс другої спільної колекції відбувся у вересні на London Fashion Week. Продажі Шнайдер не коментує. В інтервʼю The Village дизайнерка розповідала, що майже всі кросівки, сумки та деякі розміри штанів і джинсів розкупили у перші два дні.

Це не єдина гучна співпраця за рік. У жовтні українці Nué випустили колекцію окулярів із 50-річним британським брендом Linda Farrow. А у грудні колаборацію представили українська дизайнерка Anna October і американський бренд J.Crew, дохід якого у 2023-му сягнув $2,3 млрд.

Перемога у французькому конкурсі ANDAM

Мета заснованої у 1989-му премії ANDAM — підсвічувати і підтримувати молоді таланти у сфері моди. Її лауреатами ставали дизайнери Мартін Маржела, Гарет Пʼю, Крістоф Лемер та інші. У травні 2023-го до списку приєднався українець — дизайнер Руслан Багінський став переможцем у категорії аксесуарів. До жюрі увійшли президенти найбільших модних домів — Yves Saint Laurent, Chloe і Chanel, а також голови правлінь конгломератів Kering та LVMH. Приз Багінського — менторство виконавчого віцепрезидента Hermès Гійома де Сейнеса. Hermès International було засновано у 1837 році, а його оборот у 2023-му склав $12,2 млрд.

Багінський — улюбленець іноземної аудиторії. У 2023-му Бейонсе обрала срібні канотьє бренду для туру Renaissance, концерти якого відвідало понад 1,6 млн людей. Капелюшки Багінського зʼявилися на обкладинці італійського Vogue. Їх носять моделі Кайя Гербер і Емілі Ратаковскі та співачка Мадонна.

Кліп української режисерки номінований на MTV Video Music Awards

Відео на пісню Attention співачки Doja Cat, яке зняла українська режисерка Таня Муіньо, отримало дві номінації на MTV Video Music Awards. Американська хіп-хоп виконавиця із понад 65 млн щомісячних прослуховувань на Spotify запросила Муіньо попрацювати над релізом, який Pitchfork назвав «початком нової ери» для Doja Cat.

Кліп із 25 млн переглядів змагався у категорії «Відео року», але поступився Anti-Hero співачки Тейлор Свіфт. Натомість Attention відзначили за найкращу артрежисуру — нагороду MTV отримав художник-постановник кліпу Спенсер Ґрейвз.

У портфоліо Муіньо — чимало кліпів для іноземних зірок. Вона знімала відео для Гаррі Стайлза, Post Malone, The Weeknd, Cardi B. У 2023 році Муіньо поповнила список колаборацій кліпами для Сема Сміта, Ленні Кравіца та Чонґука з південнокорейського гурту BTS.

Українки-амбасадорки проєкту Spotify Equal

У березні 2023-го Джамала стала першою українською амбасадоркою проєкту Spotify Equal. Наприкінці року її пісня Take Me To A Place посіла третє місце у плейлисті Equal Global: Top Artists 2023, поступившись трекам співачок INNA та Аліші Кіз.

Проєкт запустили, щоб підтримувати жінок у музичній індустрії. Він складається з добірок, які транслюють у 187 країнах. За два роки пісні резиденток Equal Global прослухали у плейлисті понад 144 млн разів, свідчать дані Spotify. На кінець грудня Джамала має понад 170 000 прослуховувань у Spotify на місяць.

Амбасадорками Spotify Equal у 2023-му стали Onuka і Alyona Alyona. До глобального плейлиста із майже мільйоном підписників додали трек Onuka Peremoha, а світлину співачки розмістили на білборді на Таймс-Сквер у Нью-Йорку.

Українських художників побільшало

У лютому один із найбільших художніх музеїв світу — Metropolitan Museum of Art — визнав Архипа Куїнджі, Івана Айвазовського та Іллю Рєпіна українськими художниками й змінив підписи під їхніми картинами. «Якщо художники такого рівня будуть вважатися у світі українськими, образ України почне відокремлюватися від Росії», — казав мистецтвознавець Едуард Димшиц.

Айвазовський — один із найвидатніших мариністів світу, Куїнджі називають майстром світла, а Рєпіна — найкращим жанристом серед художників України та Російської імперії XIX — початку ХХ століття.

Найдорожча робота Куїнджі «Березовий гай» пішла на Sothebyʼs за $2,7 млн. «Кілька десятків робіт Айвазовського продані за понад $1 млн, — каже Димшиц. — Цей художник переважає двох інших за кількістю написаних творів і сумою, вирученою з продажів на аукціонах». Одна з найдорожчих картин Айвазовського — «Вид Константинополя та Босфору» — коштувала $4,6 млн.

На аукціонах продали понад 300 живописних і понад 500 графічних творів Рєпіна. Одна з найдорожчих його картин — «Портрет Віри Рєпіної» — $1,6 млн.

Виставка про український модернізм стала виставкою року за версією Apollo Awards

Журнал Apollo назвав «В епіцентрі бурі: український модернізм, 1900−1930» виставкою 2023 року. Експозицію зібрали з творів з Національного художнього музею України, Музею театру, музики та кіно України й приватних колекцій і перевозили за кордон під ракетними ударами, щоб представити в європейських музеях.

Виставку представили на трьох майданчиках: у Національному музеї Тиссена-Борнемісса в Мадриді, Музеї Людвіга в Кельні і у залах Королівських музеїв образотворчого мистецтва Бельгії у Брюсселі. У 2024-му експозицію планують показати ще у двох європейських столицях. До неї увійшли близько 70 робіт Казимира Малевича, Олександри Екстер, Лазара Лисицького, Сари Шор, Михайла Бойчука, Олександра Богомазова та інших українських авангардистів.

Станом на кінець грудня виставка отримала понад 1,2 млн згадок у світових медіа, повідомляють у Національному музеї. Охоплення — 518 млн людей.

Український вчитель уперше ввійшов у десятку Global Teacher Prize

Викладач Артур Пройдаков став першим українцем у десятці фіналістів премії Global Teacher Prize. Премію в 2014 році заснував британський фонд Varkey GEMS Foundation. Нею відзначають вчителів з усього світу, які зробили видатний внесок у професію. Переможець отримує $1 млн.

Пройдаков спочатку викладав українську мову й літературу в педагогічному коледжі на Луганщині, а потім — у київській приватній школі Midgard. Його відзначили, зокрема, за креативний підхід до роботи з використанням диджитал-інструментів та ігор, а також за успішні показники учнів — від 190 балів на ЗНО.

До десятки найкращих вчителів світу в 2023-му увійшли освітяни з Канади, США, Індії, Франції, Гани, Пакистану, Чилі, ПАР і Великої Британії. Переможницею стала вчителька з Пакистану.

Список «40 до 40» американського видання Ad Age з українцем

Ad Age — медіа про маркетинг, засноване у 1930 році. У списку «40 до 40» воно збирає найяскравіших представників сфери IT, Web3, підприємців і фахівців у маркетингу та рекламі. Раніше до переліку входили засновник Ogilvy & Mather та Ógilvy PR Девід Огілві, якого називають батьком реклами, засновник Інституту маркетингу Елвін Ахенбаум і маркетолог Coca-Cola Білл Бекер.

У 2023-му до них приєднався засновник агенції Bickerstaff Ілля Ануфрієнко. Поруч із ним у списку — голова B2B комунікацій у Spotify Ерін Стайлс, голова рекламного відділу Uber у США та Канаді Джесс Шуралеф і топменеджерка Amazon Авільда Хенкок.

Ануфрієнка відзначили за флешмоб #FreeTheLeopards, що закликав уряд Німеччини надати Україні бойові танки Leopard 2. Це не єдина гучна перемога Bickerstaff.

У травні 2023-го агенція отримала золото за брендинг острова Хортиця та була визнаною бутиковою агенцією року на фестивалі реклами ADC в Нью-Йорку. Восени увійшла у шорт-лист премії «Найкраща агенція року» за версією іншого впливового маркетингового медіа — AdWeek. Компанію українцям склали «Агенція року» за версією «Канських левів» Gut Agency і 27-річна Mother London. «Такі речі допомагають формувати прайс і шукати клієнтів [за кордоном]», — каже Ануфрієнко.

Український інститут в Берліні та Парижі

Про відкриття першого закордонного офісу Українського інституту в Берліні стало відомо на початку 2023-го. «Він сприятиме кращому розумінню України в німецькому суспільстві та популяризуватиме нашу культуру», — написала у Facebook заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

У переліку проєктів на офіційному сайті німецького Українського інституту — вісім ініціатив. Зокрема, серія читань із українськими авторами «Голоси з України», виставка «Калейдоскоп історії: українське мистецтво 1912−2023» та українська програма на джазовому фестивалі jazzahead! у Бремені. За останні чотири роки Український інститут організував 18 заходів і проєктів у Німеччині, писала Джапарова.

У листопаді відбулося відкриття представництва Українського інституту у Франції. У нього трансформувався культурний проєкт Printemps Ukrainien, заснований у 2022-му українськими волонтерами. Їхніми зусиллями було реалізовано 96 культурних заходів, які відвідали 40 000 гостей.