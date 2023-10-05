Чи слухаєте ви подкасти (опитування)

Вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу.

Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

Після відповіді на запитання ви можете змінити свій вибір, або повернутись на кілька кроків назад, якщо хочете надати іншу відповідь.

Ми будемо дуже вдячні вам за ваш час!

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