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28 вересня 2023, 16:34 Читать на русском

Bybit тимчасово звернула бізнес у Британії

Криптовалютний торговий майданчик Bybit повідомив, що на якийсь час перестає надавати свої послуги на британській території. Її керівництво вирішило припинити працювати з клієнтами з цієї країни, оскільки її влада ввела нові правила, пише брокер Cauvo Capital на своєму сайті.

FCA з 8 жовтня запровадить оновлені норми, що регламентують маркетингові кампанії у фірмах, які займаються криптовалютами. За ними застосування англійської мови дорівнює залученню клієнтів на британській території.

Bybit з'явилася на ринку 2018-го. Наразі вона займає п'яту позицію щодо обсягів торгів. До 22 вересня цей показник дорівнював $684 мільйонам.

У клієнтів буде 3 місяці на виведення активів із Bybit

Через нові правила фірма вирішила, що перестане відкривати рахунки британським громадянам та резидентам. Крім того, з 8 жовтня особи, які вже співпрацюють із цією криптобіржею, втратять можливість для внесення нових депозитів, укладання договорів або збільшення позицій щодо будь-яких послуг та продуктів, які були відкриті в минулому. Закрити позиції клієнти Bybit матимуть змогу до 8 січня. Пов'язаний із виведенням коштів функціонал продовжить роботу.

Наприкінці весни компанія пішла з канадського ринку. Вона вирішила тимчасово закрити доступ до своїх послуг та продуктів для клієнтів з Канади через аналогічну причину: через зміни в місцевих законах, про що пишуть ті, хто має на cauvocapital.com особистий кабінет.

За матеріалами Cauvo Capital

Джерело: Мінфін
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