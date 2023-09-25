Аналітичні дані експертів Forex Club від 25.09.2023

Зростання прибутковості «трежеріс» у звичайних умовах означає вищу привабливість зростання курсової вартості акції поряд із низькими ризиками. Але зараз ця умова не працює. Стійкість економіки США перед підвищенням ставок ФРС передбачає м'яку посадку економіки США, уникаючи жорсткої рецесії. Але підвищення ставки разом із зростанням державних витрат зводять дані очікування зростання нанівець.

Зростання базових ставок поширює «проблеми» на всі класи активів: у четвер американські акції зазнали найбільшого падіння за шість місяців, оскільки інвестори перебудувалися під умови нового світу, де ставки перебувають на рівнях, які не спостерігалися з часів світової фінансової кризи. Це далеко від оптимізму, з яким інвестори ринку інструментів із фіксованою прибутковістю розпочали 2023 рік, який тоді вважався, ймовірно, «роком облігацій», коли вищі прибутковості відновлюють привабливість їх як головний актив-притулок. Але замість того, щоб виступати як притулок, облігації провели більшу частину року як джерело волатильності на світових ринках. Зростання у перші місяці 2023 року змінилося різкими втратами.

Прибутковість 10-річних облігацій США

За словами Білла Гросса, колишнього директора з інвестицій Pacific Investment Management Co, проблемами з облігаціями ситуація не фіналізується, навіть якщо ФРС припинить підвищувати ставки. Бюджетне управління Конгресу в травні прогнозувало, що найближчим десятиліттям дефіцит бюджету складе 20 трильйонів доларів, а федеральний борг, що належить населенню, досягне 119% валового внутрішнього продукту, що є найвищим показником в історії США. Так званий точковий графік прогнозів ФРС показує, що політики планують знову підняти цільову ставку до кінця року до діапазону від 5,5 до 5,75%.

З технічної точки зору ціна індексу S&P500 змогла закрити тиждень нижче підтримки в області 4378, що може передбачати подальше зниження наступної підтримки в область 4200.

Голова ФРС Джером Пауелл заявив, що «стійка» економіка дозволить центральному банку зберігати додатковий тиск на фінансові умови зі значно меншими витратами для зростання та ринку праці, ніж у попередніх битвах з інфляцією у США. Простими словами, поточне підвищення ставки не вплине на економічне зростання. Але один із факторів, який здатний сильніше впливати на зростання інфляції, з якою бореться ФРС — вартість енергоносіїв (нафта).

JPMorgan підвищив рейтинг європейського енергетичного сектора до рівня «вище ринку» на тлі «нафтового суперциклу, що триває», чекаючи ціни на нафту в 100 доларів за барель «на горизонті» довгострокової перспективи.

Ціни на нафту піднімуться до $100 за барель у четвертому кварталі поточного року, прогнозує заступник міністра нафтової промисловості Іраку Басім Мохаммед Хадаїр. Про це у неділю, 23 вересня, повідомило видання Аль-Сабах.

Дані бірж і регуляторів говорять про те, що позиціонування хедж-фондів сприяє подальшому зростанню, яке з червня становило майже 30%, при цьому за останні два тижні прискорилися покупки як ф'ючерсів на нафту марки Brent, так і ф'ючерсів на американську нафту. Останні дані показали, що за два тижні до 12 вересня сукупні чисті «лонгові» позиції фондів по Brent та американському стандарту West Texas Intermediate зросли на 137 000 контрактів, або на 35%, до 18- місячного максимуму на рівні 527 000 контрактів.

Інші інвестори використали ринок опціонів для хеджування на випадок, якщо ціни перевищать $100 за барель до кінця року. За словами Чарлі Макелліготта, стратега з деривативних оборудок на акції в Nomura, станом на п'ятницю фонди купили близько 37000 опціонів «колл» на WTI, які дають інвесторам право купувати базові активи, термін дії яких спливає в грудні за ціною «страйк» у $115 .

На тлі ризику зниження фонових індексів зростає зростання попиту на золото. Експерти Goldman Sachs зазначають, що в середу їхні клієнти помітно збільшили покупки кол-опціонів на GLD — забезпечений фізичним золотом ETF, довівши їх до піврічного максимуму. Крім того, клієнти іншого великого банку — UBS — також активно купували бичачі спреди на GLD і перекладалися в кол- опціони з більш віддаленою датою експірації.

З технічної точки зору корекція ще може продовжитися в область 1874−1827. Після чого при збереженні твердої позиції у ФРС продовжувати збільшувати ставку далі, і більше того, тримати її на високому рівні довгий час, ціна може почати відновлення і знову спробувати новий імпульс до 2000 на унцію.

Ця ж жорстка позиція ФРС на тлі ультрам'якої грошово-кредитної політики Банку Японії сприяє зростанню пари USDJPY до 150. Багато трейдерів очікують на початок валютних інтервенцій Банком Японії. Банк Японії та його голова Кадзуо Уеда розвіяли надії на якийсь швидкий відхід від надм'якої грошово-кредитної політики.

Незадовго до вересневого втручання 2022 Банк Японії провів так звану перевірку ставок, що часто вважається провісником фактичної інтервенції. Раптова довга вертикальна лінія на ціновому графіку також може сигналізувати про те, що Банк Японії купив або продав валюту, але іноді ці рухи можуть бути спричинені панікою на ринку. З технічної точки зору, розпродаж від 150 виглядає дуже логічним.

Підвищення ставки ФРС та «яструбиний» коментар Пауелла спровокували нове зміцнення долара США проти всіх валют. Тренди на валютному ринку не змінюються: євро долає 1,06 з ціллю в 1,03. Ринок знову заговорив про паритет.

Особливо це стає актуальним після інформації про те, що ЄЦБ не має наміру підвищувати ставку надалі.

Фунт не зміг призупинити падіння та націлився на 1,2160 і нижче. Поки що іншої підтримки на графіку не видно.