У ході першої торгової сесії котирування Arm збільшилось на 22%.

Протягом дебютних торгів цінні папери Arm подорожчали більш ніж на 20%. При цьому заробіток компанії становив $4,87 мільярда. Завдяки таким показникам первинне публічне розміщення акцій цієї компанії вже стало найбільшим із перших днів 2023-го. Потім зростання кілька просів (котирування збільшилися на 16,46% до $59,39), як показав на Cauvo Capital огляд.

Arm, 90% активів якої належить SoftBank, реалізувала 95,5 мільйонів ADS по $51 кожна. Це верхня межа діапазону $47−51, у якому фірма спочатку збиралася здійснити лістинг. У результаті вартість Arm на фондовому ринку підійшла впритул до $65 мільярдів. Ціна частки компанії, якою володіє SoftBank, збільшилася на $9,2 мільярда.

Найбільші покупці Arm готові вкластися у купівлю її акцій

У минулому японський конгломерат думав над тим, щоб продати британського виробника процесорів американської NVidia, яка входить до найбільших виробників відеокарт на Землі. Очікувана вартість угоди становила $40 мільярдів. Але у 2022-му угоду було скасовано, оскільки її укладання не схвалили антимонопольні регулятори.