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15 вересня 2023, 13:05 Читать на русском

Контракт на видобуток від $10: як використовувати майнінг для інвестування

Дедалі більше гравців виходять на ринок криптовалют, а майнінг стає складнішим і потребує більше обчислювальних потужностей. У результаті багато хто з тих, хто раніше використовував для майнінгу криптовалют власне обладнання, тепер вважає його нестійким: за електроенергію приходять високі рахунки, а обладнання зношується. Тому все більш привабливим варіантом стає хмарний майнінг.

У партнерському матеріалі розповідаємо докладніше, у чому його особливості та як він допоможе наростити пасивний дохід.

Що таке хмарний майнінг

Хмарний майнінг — це механізм, який використовує орендовані хмарні обчислювальні потужності для видобутку криптовалют, наприклад біткоїнів. Встановлення та запуск обладнання, а також встановлення програмного забезпечення не потрібні.

Компанії, що займаються хмарним майнінгом, дозволяють відкривати рахунки за базовою ціною та віддалено брати участь у видобутку криптовалюти, що робить майнінг доступнішим. Оскільки майнінг проходить у хмарі, проблем з обслуговуванням обладнання або прямими витратами на електроенергію стає менше.

Як розпочати хмарний майнінг

Ось основні кроки, які потрібно виконати перед стартом.

Крок 1. Виберіть постачальника хмарного майнінгу

CGMD miner — популярна та потужна платформа для майнінгу криптовалюти та відмінний ресурс для отримання пасивного доходу. CGMD miner представляє безплатну програму майнінгу біткоїнів, яка дозволяє пасивно заробляти біткоїни незалежно від технічних знань чи фінансових ресурсів, без будь-яких умов. Як тільки будуть здобуті біткойни на суму $12, їх можна переказати на свій рахунок і торгувати ними. Будь-який прибуток належить вам, і ви можете вивести його на свій особистий гаманець.

Переваги платформи:

  • бонусні $10 відразу після реєстрації;
  • високий рівень прибутковості і щоденні виплати;
  • немає додаткових сервісних чи адміністративних зборів;
  • генерувати можна й інші валюти;
  • партнерська програма компанії дозволяє запрошувати друзів і заробляти до $3 тис. реферальними бонусами;
  • захист безпеки McAfee? Cloudflare?Security Protection;
  • цілодобова технічна підтримка.

Крок 2. Зареєструйте обліковий запис

Перейдіть до вибраного вами провайдера та зареєструйтесь, щоб створити новий обліковий запис.

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Майнер CGMD пропонує простий процес реєстрації: усе, що потрібно — ввести адресу електронної пошти. Після реєстрації можна відразу ж почати добувати біткоїни.

Крок 3. Придбайте контракт на майнінг

Майнер CGMD пропонує різні варіанти контрактів на майнінг: пакети від $100 до $5 тис. У кожного з них своя рентабельність інвестицій і певний період дії контракту. А саме:

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Дохід починає надходити наступного дня після купівлі контракту. Коли він досягне $100, гроші можна вивести на зашифрований гаманець або продовжити купівлю інших контрактів.

Крок 4. Отримуйте пасивний дохід

Хмарний майнінг — хороший спосіб збільшити пасивний дохід. Криптокапітал можна збільшувати в режимі? автопілота? з мінімальними витратами часу — меншими, ніж у будь-якому типі активної транзакції. Пасивний дохід — мета кожного інвестора і трейдера, і з майнером CGMD досягти її стає простіше, ніж будь-коли.

Партнерська програма у CGMD

Майнер CGMD також запустив партнерську програму — платформу, яка дозволяє заробляти гроші, рекомендуючи вебсайт іншим. Заробляти можна, навіть не інвестуючи. За запрошення позитивних рефералів нараховується фіксований одноразовий бонус до $3 тис.

Більше інформації про майнер CGMD — на офіційному сайті.

Джерело: Мінфін
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