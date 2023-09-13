Що потрібно знати перш ніж взяти кредит під заставу нерухомості в Києві

Де взяти кредит під заставу квартири в Києві в умовах сучасних економічних викликів — не рідкість, оскільки люди шукають різноманітні способи приваблення додаткових фінансових ресурсів.

Один з ефективних методів — отримання кредиту під заставу власної нерухомості, чи то квартири, будинку або навіть комерційного об'єкта. Проект Абсолютного Закону спрямований на надання найвигідніших умов для отримання кредиту під заставу квартири.

Крім того, ми готові допомогти в вирішенні пов'язаних із цим питань, таких як оформлення документів на нерухомість. Ми розуміємо, що можуть виникнути складнощі, такі як арешти або обмеження у відчуженні нерухомості.

Також поширеною проблемою є перебування клієнтів у реєстрі боржників, що заважає отримати новий кредит для погашення старих зобов'язань. Ми беремо на себе завдання вирішення всіх цих супутніх труднощів.

Якщо ви шукаєте надійне і вигідне рішення питання про кредит під заставу нерухомості, звертайтесь до нас, команди Абсолютного Закону.

Ми не лише надамо вам фінансову підтримку, але й допоможемо впоратися з будь-якими пов'язаними труднощами, забезпечуючи вас всебічною допомогою у цьому процесі.

Але перед тим, як приймати остаточне рішення, варто ретельно зважити всі можливі ризики та переваги такого кредитування.

Чи варто брати кредит під заставу нерухомості? Плюси і мінуси

Умови МФО Банк (без застави) Під заставу нерухомості «Абсолютний Закон» % ставка 200% — 300% 50% — 120% 16% — 28% 18% річних Витрати на оформлення До 3% До 4% До 1% — Термін оформлення До 2 годин До 24 годин До 3 годин до 2 годин Термін кредиту 15 днів — 45 днів До 5 років До 15 років До 10 років Інше — — — Без довідок про доходи. Можливість досрочного погашення. Готові розглянути не ідеальну кредитну історію.

Таблиця порівняння різних видів кредитів

Безумовно, кредит під заставу нерухомості — це варіант фінансування, який доводиться розглядати багатьом громадянам. Як і будь-який фінансовий інструмент, таке кредитування має свої переваги та недоліки.

З одного боку, кредит під заставу часто пропонує більш вигідні процентні ставки та гнучкі умови повернення порівняно з іншими видами кредитування.

З іншого боку, у разі неможливості погасити кредит, ви ризикуєте втратити свою нерухомість. Також варто пам'ятати про можливі приховані комісії та умови, які можуть бути не зовсім вигідними для позичальника.

Кредит під заставу квартири у банку

Переваги

Надійність і репутація: Більшість банків мають стійку репутацію і багаторічний досвід у кредитуванні, що забезпечує клієнтам впевненість у безпеці угоди.

Можливість страхування кредиту: Багато банків пропонують додаткові послуги зі страхування кредиту, що мінімізує ризики непередбачених ситуацій.

Гнучкий графік погашення: Клієнтам часто надаються різні опції щодо погашення кредиту, дозволяючи обрати найзручніший для них графік.

Недоліки:

Високі вимоги: Банки часто встановлюють суворі критерії для кредитної історії та доходу.

Тривалий час розгляду заявки: Процес схвалення може зайняти достатньо багато часу через складну перевірку.

Додаткові платежі: Деякі банки можуть встановити сховані комісії або додаткові платежі, які можуть збільшити вартість кредиту.

Кредит під заставу квартири у приватній фінустанові

Переваги:

Гнучкість: Приватні установи часто готові йти на уступки і пропонувати індивідуальні умови.

Швидкість в прийнятті рішень: Заявки часто розглядаються в прискореному порядку, мінімізуючи бюрократичні процедури.

Прозорість: Багато приватних установ акцентують увагу на повній прозорості своїх операцій, виключаючи сховані комісії.

Досвід і репутація: Компанія «Абсолютний Закон» протягом тривалого часу надає своїм клієнтам якісні послуги, заслуживши довіру на ринку.

Недоліки:

Відсоткові ставки: Іноді ставки можуть бути трохи вищими порівняно з традиційними банками.

Обмеженість послуг: На відміну від банків, приватні установи можуть не надавати повний спектр додаткових послуг.

Вибираючи між банком та приватною фінустановою для отримання кредиту під заставу квартири, слід враховувати усі плюси та мінуси кожного варіанту.

Коли варто брати кредит під заставу нерухомості?

Брати кредит під заставу нерухомості рекомендується в таких випадках:

Потрібна велика сума грошей.

Гроші потрібні негайно.

У вас є стабільний джерело доходу. Незалежно від типу кредиту, його потрібно повертати.

Ваша кредитна історія залишає бажати кращого. Якщо у вас погана кредитна історія, кредит під заставу нерухомості може стати одним із небагатьох доступних варіантів для отримання необхідної суми.

Розглядаючи кредит під заставу, завжди оцінюйте свої можливості та будьте відповідальними!

Чому варто вибрати саме компанію Абсолютний Закон у вигляді надійного фінансового партнера

Компанія «Абсолютний Закон» пропонує кредитування під заставу вашої квартири за умовами 1,5% на місяць — це реальна ставка без додаткових витрат. Процедури оцінки нерухомості та інкасації грошей проводяться без оплати. Вам доступний кредит на суму до 90% від ринкової вартості вашої квартири.

Наші спеціалісти під час супроводу кредиту протягом всього його терміну дії гарантують, що у разі виникнення заборгованості з оплати поточних платежів, вони зможуть досягти відсутності нарахування вам штрафів. Крім того, ми пропонуємо індивідуальний графік оплати за кредитом і обираємо перевірених, чесних кредиторів для досягнення вашої мети в найкоротший термін.

Наша репутація говорить сама за себе. Більше 5 років на ринку фінансових послуг, ми вже визначили себе як надійного партнера для наших клієнтів. Для отримання консультації звертайтеся до наших спеціалістів за номерами: +38(068) 777−74−37, +38(099) 641−14−92.

Умови кредитування в компанії «Абсолютний Закон» у Києві: