Ключові події цього тижня 11 — 17.09.2023

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

12 вересня 2023, 13:00 Читать на русском

Ключові події цього тижня 11 — 17.09.2023

Німеччина. Індекс економічних настроїв від ZEW

Ситуація в німецькій економіці бажає кращого. Темпи зростання ВВП суттєво сповільнилися. Індекс ділової активності у промисловому секторі країни перебуває у зоні спаду вже рік, що з зміною логістичних ланцюжків, скороченням виробництва деяких великих підприємствах і навіть монетарної політикою ЄЦБ. На негативну територію перейшов і аналогічний показник у сфері послуг. Тому позитивних змін поки що не передбачається. Саме цим обумовлено й те, що економічні настрої демонструють негативну динаміку, що є негативним для загальноєвропейської валюти. Збереження тенденції до зниження показника здатне відправити пару EURUSD до рівня 1,0580.

США. Рівень інфляції

Рівень інфляції США протягом року знизився з позначки 9,1% до 3,0%. Але дані за липень відобразили зростання показника до 3,2% у річному вираженні. І це відразу повернуло побоювання того, що Федрезерв буде змушений продовжити жорсткість монетарної політики. Більше того, світові аналітичні агенції припускають, що ціновий тиск у США продовжить зростання, зокрема у зв'язку з підвищенням цін на нафту. Зростання рівня інфляції разом із непоганими щотижневими даними щодо звернення за допомогою з безробіття в США посилить побоювання ще одного підвищення ставки, що позитивно для долара. За такого розвитку подій пара USDJPY здатна відновити рух до рівня 148,60.

Рішення щодо монетарної політики ЄЦБ

Європейська економіка показує досить слабкі результати. Але, незважаючи на це, європейський регулятор змушений проводити жорсткість монетарної політики в рамках боротьби з високим ціновим тиском. Незважаючи на те, що базову ставку вже підвищено до 4,25%, рівень інфляції в регіоні все ще більш ніж у 2 рази перевищує ціль, встановлену ЄЦБ. Проте слабка макростатистика призводить до того, що Центробанк бере паузу у справі по підвищенню ставок. Недостатня рішучість ЄЦБ є позитивною для такого активу, як золото. Якщо ставку збережуть без змін, XAUUSD може повернутися до рівня 1944,10.

Матеріал підготовлено Forex Club

Попередження про ризики: Торгівля фінансовими інструментами є ризикованим заняттям і може принести не лише прибуток, а й збитки. Розмір можливих втрат обмежений сумою залишку на торговому рахунку.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами