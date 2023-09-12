Ключові події цього тижня 11 — 17.09.2023

Ситуація в німецькій економіці бажає кращого. Темпи зростання ВВП суттєво сповільнилися. Індекс ділової активності у промисловому секторі країни перебуває у зоні спаду вже рік, що з зміною логістичних ланцюжків, скороченням виробництва деяких великих підприємствах і навіть монетарної політикою ЄЦБ. На негативну територію перейшов і аналогічний показник у сфері послуг. Тому позитивних змін поки що не передбачається. Саме цим обумовлено й те, що економічні настрої демонструють негативну динаміку, що є негативним для загальноєвропейської валюти. Збереження тенденції до зниження показника здатне відправити пару EURUSD до рівня 1,0580.

США. Рівень інфляції

Рівень інфляції США протягом року знизився з позначки 9,1% до 3,0%. Але дані за липень відобразили зростання показника до 3,2% у річному вираженні. І це відразу повернуло побоювання того, що Федрезерв буде змушений продовжити жорсткість монетарної політики. Більше того, світові аналітичні агенції припускають, що ціновий тиск у США продовжить зростання, зокрема у зв'язку з підвищенням цін на нафту. Зростання рівня інфляції разом із непоганими щотижневими даними щодо звернення за допомогою з безробіття в США посилить побоювання ще одного підвищення ставки, що позитивно для долара. За такого розвитку подій пара USDJPY здатна відновити рух до рівня 148,60.

Рішення щодо монетарної політики ЄЦБ

Європейська економіка показує досить слабкі результати. Але, незважаючи на це, європейський регулятор змушений проводити жорсткість монетарної політики в рамках боротьби з високим ціновим тиском. Незважаючи на те, що базову ставку вже підвищено до 4,25%, рівень інфляції в регіоні все ще більш ніж у 2 рази перевищує ціль, встановлену ЄЦБ. Проте слабка макростатистика призводить до того, що Центробанк бере паузу у справі по підвищенню ставок. Недостатня рішучість ЄЦБ є позитивною для такого активу, як золото. Якщо ставку збережуть без змін, XAUUSD може повернутися до рівня 1944,10.

Матеріал підготовлено Forex Club

Попередження про ризики: Торгівля фінансовими інструментами є ризикованим заняттям і може принести не лише прибуток, а й збитки. Розмір можливих втрат обмежений сумою залишку на торговому рахунку.