Українське ліцензійне онлайн-казино Slotoking (ТОВ Слотс Ю.Ей.) та Superhumans Center підписали меморандум про співпрацю, спрямовану на відновлення військових, які зазнали важких травм під час війни.
Slotoking та Superhumans Center об’єднали зусилля для надання допомоги героям війни
В рамках цього довгострокового партнерства Slotoking протягом року передасть 40 000 000 гривень власних коштів на реабілітацію захисників України. Перші 4 000 000 гривень вже були перераховані одразу після підписання меморандуму.
Війна залишає невимовно болючий слід у житті багатьох військових. Тому їх реабілітація має бути невід'ємною частиною процесу відновлення та повернення до повноцінного життя. Цей меморандум про співпрацю є своєрідним символом вдячності нашим військовим. Він підкреслює велике значення допомоги та підтримки для тих, хто віддав свої сили та здоров'я на захист нашої країни.
Head of Brand Slotoking Олександр Машинцев: «Враховуючи те, що ми можемо жити та працювати завдяки невтомним зусиллям тих, хто стоїть на передовій ― ми як соціально відповідальний бізнес не можемо залишатися осторонь. Наша допомога направлена на ту частину війни, яка часто залишається поза медіапростором ― медичну реабілітацію, психологічну підтримку та соціальну адаптацію військових, які зазнали травм під час війни. Ми раді бути частиною такого проєкту та допомогти нашим військовим повернутися до повноцінного життя, яке у них відібрала війна.»
Superhumans Center — це сучасна, спеціалізована клініка, яка займається безоплатним протезуванням, реконструктивною хірургією, реабілітацією та психологічним супроводом військових і цивільних, постраждалих внаслідок війни.
Завдяки співпраці Slotoking і Superhumans Center ще більше постраждалих військових зможуть повернутися до активного руху та життя.
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