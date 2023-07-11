Перекредитування: новий продукт від Банку Кредит Дніпро для українців

Перекредитування від Банку Кредит Дніпро дає можливість об'єднати до чотирьох кредитів у різних банках в одну програму на кращих умовах без додаткових супутніх платежів. Таке об'єднання зменшує кредитний тягар для позичальника та надає можливість отримати додаткові кошти на поточні потреби.

Також на відміну від кількох кредитів у різних фінансових установах не доведеться слідкувати за термінами сплати в чотирьох установах одразу, перевіряти суми чергових платежів, контролювати залишки заборгованості, мати декілька мобільних застосунків тощо.

Сума кредиту «Рефінанс» від Банку Кредит Дніпро може досягати 500 тис. грн, термін кредитування становить від 1 до 5 років, процентна ставка — 0,001% річних, щомісячна комісія — від 3% до 4,5% від суми заборгованості. Також відсутні додаткові супутні витрати, на кшталт разової комісії чи страхування.

Додатково до суми кредиту для погашення кредитів в інших фінансових установах Банк Кредит Дніпро може також надати кредитні кошти на поточні потреби клієнта, що може значно покращити рівень життя клієнтів та зручність розрахунків.

Кредит «Рефінанс» може отримати кожен громадянин України віком від 22 до 60 років зі стабільним джерелом доходів. Для оформлення перекредитування необхідні паспорт та ІПН.

Щоб отримати кредит, необхідно залишити заявку на сайті або завітати до будь-якого відділення Банку Кредит Дніпро.