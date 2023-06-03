«Мінфін» створив невелике опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів

Редакція «Мінфіну» створила невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.