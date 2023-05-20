Редакція «Мінфіну» створила невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.
«Мінфін» створив невелике опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 9
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Депозити у всіх валютах УСІХ банків України (а не вибірково, як зараз). ОВДП.
Не цікаво.
Творчість уряду і депутатів на ниві оподаткування бізнесу і фізичних осіб.
А це цікаве
Ціни на паливо
та ігри за лаштунками у цих сферах…
Не цікаво
комуналку
Цікаве