Нацбанк пом'якшив валютні обмеження для страхових компаній та іноземних інвесторів в ОВДП

Національний банк продовжив пом’якшувати валютні обмеження у сфері страхування та врегулював порядок проведення операцій, пов’язаних зі сплатою іноземним інвесторам відсотків за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Пом'якшення валютних обмежень у сфері страхування

Страховики зможуть здійснювати страхові виплати на користь нерезидентів, а також повернення страхових платежів на користь нерезидентів за достроково припиненими договорами страхування (перестрахування), що були отримані страховиками після 24 лютого 2022 року, в тому числі за наявності відповідних судових рішень.

Нагадаємо, наразі вже є дозволеними операції зі здійснення страхових виплат:

іноземним ядерним пулам, які здійснюються уповноваженим страховиком за дорученням членів об'єднання «Ядерний страховий пул»;

за договорами міжнародного страхування «Зелена картка»;

за договорами особистого страхування, іншого ніж страхування життя, на лікування в медичних закладах іноземної держави, транспортування хворих, пов’язаних зі смертю громадян за кордоном (включаючи транспортні витрати та витрати на поховання);

за договорами страхування осіб, які виїжджають за кордон.

Крім того, НБУ розблоковує валютні операції з оплати страховиками членських внесків до міжнародних організацій та міжнародних об'єднань страховиків. Моторне (транспортне) страхове бюро України також зможе здійснювати валютні операції для сплати членських внесків до Ради Бюро Міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка».

Проведення операцій, пов’язаних зі сплатою іноземним інвесторам відсотків за ОВДП

Для можливості репатріації коштів, отриманих від сплати відсотків за ОВДП після 1 квітня 2023 року, встановлено додаткову вимогу щодо мінімального безперервного строку володіння інвестором цим ОВДП не менше останніх 90 календарних днів поспіль до моменту отримання відсотків.

«Це сприятиме запобіганню передчасної репатріації інвестицій іноземними інвесторами», — зазначили в НБУ.

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Нагадаємо, що Нацбанк запровадив можливість репатріації коштів, отриманих від сплати відсотків за ОВДП після 1 квітня 2023 року, з метою створити стимули для нерезидентів реінвестувати отриману основну суму і накопичені гривневі кошти на первинному ринку ОВДП.

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