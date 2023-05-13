«Мінфін» створив невелике опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

13 травня 2023, 10:18 Читать на русском

«Мінфін» створив невелике опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів

Редакція «Мінфіну» створила невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+32
Pazienza
Pazienza
6 травня 2023, 15:48
#
Треба було прикрутити якусь авторизацію, я вже три рази пройшов опитування, дані, через можливість багаторазового голосування, будуть неточними.
+
0
mlp711141
mlp711141
7 травня 2023, 13:17
#
Авторизацию нужно привязывать к кукам компа, номеру процессора или к аккаунту минфина, если он есть. Тогда вопрос какого ты пола был бы только при незаполненности этого пункта в профиле. У меня не заполнен, поскольку нет таких пунктов как «интерсекс-персона» и/или «не хочу указывать»
+
+82
Kaleso
Kaleso
6 травня 2023, 21:53
#
Як можна проходити опрос де ваш дохід, а як доходу нема то що
+
0
mlp711141
mlp711141
7 травня 2023, 13:17
#
Поддерживаю.
+
+29
claribel
claribel
7 травня 2023, 8:06
#
Без опитування можна сказати вже, які теми будуть користуватися незмінною увагою. Депозити у всіх валютах УСІХ банків України (а не вибірково, як зараз). ОВДП. Творчість уряду і депутатів на ниві оподаткування бізнесу і фізичних осіб. Ціни на паливо і комуналку та ігри за лаштунками у цих сферах…
+
0
mlp711141
mlp711141
7 травня 2023, 13:21
#
Без опитування можна сказати вже, які теми будуть користуватися незмінною увагою.

Ти впевнений? Це твоя думка про себе?

Депозити у всіх валютах УСІХ банків України (а не вибірково, як зараз). ОВДП.

Не цікаво.

Творчість уряду і депутатів на ниві оподаткування бізнесу і фізичних осіб.

А це цікаве

Ціни на паливо
та ігри за лаштунками у цих сферах…

Не цікаво

комуналку

Цікаве
+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
7 травня 2023, 10:30
#
Согласен.
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
13 травня 2023, 11:06
#
Не грузится второй раз
+
0
TAN72
TAN72
13 травня 2023, 13:22
#
Развод.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами