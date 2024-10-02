Пережить блекауты: как застройщики обеспечивают автономное питание в новостройках

Рынок жилой недвижимости Украины претерпел существенных изменений с начала войны. И это касается не только цен, спроса или законодательных новшеств. Меняются запросы покупателей, наиболее актуальные на сегодняшний день — безопасность и комфорт в условиях постоянных воздушных тревог и отключений света. Как застройщики адаптируются к реалиям и обеспечивают автономное питание в жилых проектах, и ​​на что обратить внимание при выборе квартиры в новостройке, расскажет «Минфин».

Отключение света — проблема не одного года

Жилье с автономным энергопитанием становится все более весомым, и не напрасно. Ведь отключение света — реальность, с которой украинцам придется еще долго мириться. Об этом постоянно предупреждают чиновники и энергетики. Их неутешительные прогнозы основываются на том, что с начала войны Украина, в результате массированных ракетных обстрелов, потеряла около половины своих мощностей по производству электроэнергии. Большинство тепловых и гидроэлектростанций страны уничтожены. Для восстановления генерирующих мощностей, даже при поддержке международных партнеров, требуется минимум два года.

«Мы понимаем, что следующие два года нам нужно быть готовыми к ежедневным отключениям, как к норме, а не критической для нас ситуации», — заявил руководитель киевского Центра энергетических исследований Александр Харченко.

Длительные «темные» периоды ожидаются уже этой зимой. По словам руководителя программы «Энергетика» Украинского института будущего Андриана Прокипа, если температура воздуха будет ниже нуля, то продолжительность отключений может составлять 8−10 часов в день, а если будет -10 — то по 18 часов.

Украинцы задумываются над тем, как сделать свои помещения более энергонезависимыми, чтобы максимально комфортно пережить перебои с энергоснабжением. Над решением этого вопроса также активно работают застройщики, некоторые даже уже выходят с конкретными решениями.

Автономное питание в приоритете

Тенденция к строительству жилых комплексов с автономными системами питания, по словам экспертов, появилась на рынке на самом деле давно, и вызвана она в первую очередь неудовлетворительным состоянием коммунальных сетей.

«В городах Украины давно не создавали новых сетей, а существующие — плохо восстанавливаются. К тому же не все прозрачно с подключением к коммунальным сетям — это, к сожалению, монополизированные системы с соответствующим шлейфом проблем. Поэтому автономные котельные в новостройках давно являются нормой, а во время строительства новых комплексов девелоперы за свой счет строили дополнительные трансформаторы и распределительные станции при необходимости», — отмечает Ольга Соловей, сооснователь и управляющий партнер «Украинского клуба недвижимости».

Война и созданные нею вызовы только усилили эту тенденцию.

«Сегодня крупные системные девелоперы активизировали поиски способов, как обеспечить свои объекты электроэнергией в условиях длительных отключений питания», — констатирует Анна Анисимова, руководитель отдела инвестиций и аналитики «Интергал-Буд».

Технологий, как добиться желаемого результата, несколько. Все они достаточно действенные, но есть нюанс: не все можно безопасно и эффективно применить в условиях многоэтажного, многоквартирного объекта.

Чаще всего девелоперы рассматривают следующие варианты:

Солнечные панели. Оснащение солнечными панелями позволяет генерировать электроэнергию в условиях ограниченной поставки. Однако для этого их площадь должна быть огромной. Спрашивается: где расположить такое количество оборудования? Для большинства многоэтажек — это непосильная задача. Еще один нюанс: объем энергии, которую солнечные станции способны генерировать в разный период года, не одинаковый. Даже если летом сгенерированной энергии будет достаточно (что маловероятно в объемах потребления многоэтажки), зимой будет существенный дефицит.

Топливные генераторы. Топливные генераторы, дизельные или бензиновые, являются временным точечным решением, которое, ко всему прочему, содержит определенные риски. Если рассматривать небольшие по площади помещения с возможностью установки генераторов на улице, то это допустимо. Однако даже в таких условиях возникают дополнительные задачи: следить за корректной эксплуатацией генератора, своевременная заправка топливом и т. д. И цена на электроэнергию существенно растет. В объемах потребления многоквартирного дома это критично.

Инверторно-аккумуляторные системы. Это более безопасная и тихая технология. Никаких лишних вибраций, шума, выхлопов — то есть более комфортно для жителей.

Газовые генераторы. Эту технологию возможно применять в домах с кровельными газовыми котельными. У некоторых девелоперов уже есть такие объекты в их портфелях жилой недвижимости.

В «Интергал-Буд» говорят, что одними из первых отреагировали на актуальный запрос обеспечения питания в жилых проектах. Некоторое время компания изучала этот вопрос и определяла, какую систему резервной генерации выбрать. В конечном итоге остановили свой выбор на двух технологиях.

«Мы планируем использовать инверторно-аккумуляторные системы. Но ключевым инструментом обеспечения автономного питания видим газовые генераторы, которые будут установлены на базе сертифицированных систем газовых котельных на крышах домов. Это относительно недорого, безопасно и проще, учитывая обеспечение работы оборудования», — отметила руководитель отдела инвестиций и аналитики «Интергал-Буд».

Кстати, сейчас застройщики начали предлагать квартиры сразу с резервным питанием мощностью до 2,5 кВт. Участники рынка говорят, что это интересная опция. Однако нужно учесть, что, во-первых, для нормальной работы многих мощных приборов в помещении требуется не менее 5 кВт. А во-вторых, не факт, что девелопер обеспечил дополнительно бесперебойное питание инженерных систем дома. Ведь можно быть со светом в своей квартире, но сидеть без воды.

Следует понимать, что сделать многоквартирный дом полностью автономным — сложно. Задача девелопера — обеспечить работу основных инженерных систем здания.

«Наша резервная система электрогенерации на базе газовых генераторов будет обеспечивать минимум на 12 часов работу всех базовых жизненно необходимых систем дома: отопления, водоснабжения, систем противопожарной защиты, СКД, будут работать лифты и освещение в МОП. Это тот минимум, который позволяет жителям переждать период блекаутов относительно комфортно», — отмечает Анна Анисимова.

Цена автономии

Дополнительные усилия девелоперов по обеспечению автономного питания, безусловно, влияют на стоимость жилья. По словам Ольга Соловей, инженерные сети составляют от 10% и более стоимости всего проекта. Заложить возможные затраты гораздо легче на этапе проектирования и строительства, чем для готовых домов. Но в ситуации, когда рынок просел в продажах, увеличение стоимости — это очень болезненный вопрос для застройщиков.

В «Интергал-Буд» подтверждают, что установка резервных систем питания влияет на себестоимость строительства, однако не считают этот момент критическим, поэтому стоимость квадратного метра здесь не пересматривали.

«В домах, которые сейчас находятся в процессе строительства, компания устанавливает системы единолично и за свой счет. Это инвестиция компании в комфорт будущих жильцов. Сейчас в первую очередь компания пытается найти эффективное решение, что позволит людям пройти отопительный сезон более комфортно», — подчеркивает Анна Анисимова.

Возможность установки систем резервного питания предусмотрена и для домов, уже введенных в эксплуатацию. Однако здесь нужно согласие жильцов и их готовность платить. При этом «Интергал-Буд» берет на себя стоимость проектирования и подключения системы, а именно оборудование предлагает приобрести в рассрочку.

Еще что касается дополнительных расходов, нужно понимать, что применение любой резервной системы питания приводит к увеличению стоимости коммунальных услуг.

«В случае с нашим техническим решением, вырастет потребление газа, что непременно повлияет на размер платежек. Насколько — будет зависеть от стоимости и объема потребленного энергоносителя. Однако это все еще относительно недорогое решение», — подчеркивает руководитель отдела инвестиций и аналитики «Интергал-Буд».

Выбор дома и квартиры: на что обратить внимание

При выборе объекта инвестирования участники рынка недвижимости советуют обращать внимание не только на наличие резервных систем питания, но и на безопасность, эффективность и стоимость подобных решений в обслуживании.

«Есть технологии, которые на начальных этапах внедрения кажутся дешевле, однако в эксплуатации оказываются более дорогими. Те же бензиновые генераторы. У них относительно небольшая стоимость, что может привлечь. Однако их обслуживание достаточно дорогостоящее», — приводит пример Анна Анисимова.

Кроме того, по словам эксперта, будущему владельцу стоит поинтересоваться, где установлено оборудование, которое обеспечивает автономное питание, и насколько это безопасно. Скажем, генераторы должны размещаться на улице, а не в помещении. Это вопрос не столько комфорта, сколько безопасности, ведь такое оборудование может загореться или вообще взорваться.

Выбор объектов, которые бы полностью отвечали запросам покупателей, в том числе что касается наличия автономных систем питания, пока не очень широкий. По словам сооснователя и управляющего партнера «Украинского клуба недвижимости», сейчас достраивают проекты, начатые до войны. Однако проекты новой генерации точно уже в работе и будут адаптированы под новые реалии Украины.